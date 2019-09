Pressemitteilung BoxID: 767418 (Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co.)

JaFo GmbH: Forstwirte aus Leidenschaft

Benny Barth und seine Mitarbeiter in der JaFo GmbH haben sich als Dienstleister der Waldarbeit und Grünpflege verschrieben. Ihre Tätigkeit ist körperlich sehr anstrengend und oft auch gefährlich. Doch sie schätzen ihren verantwortungsvollen Job und die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten einer wirtschaftlichen und zugleich nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes.



Der Gedanke, „im Wald zu arbeiten, seine Muskelkraft einzusetzen und abends zu sehen, was man geschafft hat“, faszinierte Benny Barth schon als Schüler. Nach dem Zivildienst im Naturschutz, der Ausbildung zum Forstwirt und dem Volontariat bei einer deutschen Jagdzeitung machte er sich 2005 im schwäbischen Lorch als Ein-Mann-Unternehmen selbstständig. Heute beschäftigt er mehr als 15 Mitarbeiter und bietet Ländern, Kommunen und privaten Waldbesitzern alle Dienstleistungen rund um Forst und Grünpflege an – von der Erstellung individueller Bewirtschaftungskonzepte über Holzernte und Aufforstung bis zur Pflege von Jung- und Altbeständen.



Präzision und Handarbeit sind gefragt



Eine zentrale Frage, die Barth umtreibt, lautet: „Wie können wir den Wald fit für den Klimawandel machen?“ Dazu gehört für ihn, Bäume zu fällen, um Holz als nachwachsenden Rohstoff für Möbel und Häuser nutzen zu können mit dem für den Klimaschutz wichtigen Nebeneffekt, den enthaltenen Kohlenstoff so langfristig festzusetzen. Selbstverständlich ist für ihn aber auch, dass nie mehr Holz geerntet wird als nachwächst und die Bestände schonend bearbeitet werden. „Da kommt man um Handarbeit meist nicht herum“, sagt Barth. Der Einsatz von Vollerntemaschinen setze, außer in eigens dafür angelegten Anlagen, dem Jungaufwuchs und den Waldwegen ordentlich zu. Aus diesem Grund sind er und seine Männer meist mit der Motorsäge unterwegs. Millimetergenau setzen sie Fallkerbsohlenschnitt und Fallkerbdachschnitt sowie die Bruchleiste, damit der Stamm mit höchstens zwei bis drei Zentimetern Abweichung in die gewünschte Richtung fällt. Das erfordert nicht nur Erfahrung und Geschick, sondern auch hohe Konzentration und körperliche Fitness.



Job mit hohem Risiko



Eine Motorsäge wiegt zwischen sechs und acht Kilogramm und birgt auch in der Hand von Profis große Verletzungsrisiken, besonders wenn unter Spannung stehendes Sturmholz und durch die Hitze dürr werdende Laubbaumarten wie Buche oder Esche aufgearbeitet werden. „Erst kürzlich erlitt ein Kollege durch den Rückschlag der Motorsäge schwere Verletzungen im Gesicht“, berichtet Barth. Stets bestünde die Gefahr des Abrutschens mit der Säge, eine kleine Unachtsamkeit oder fehlende Standsicherheit in abschüssigem Gelände reichten schon aus. Auch ihm und seinem Team ist das schon passiert. Dass es „zum Glück ohne größere Verletzung“ ausging, führt der JaFo-Chef „nicht allein auf Fitness und Erfahrung, sondern auch auf die hochwertige und immer bessere Arbeitsschutzausrüstung“ zurück. Um beim Einsatz von immer leichteren und leistungsfähigeren Motorsägen bestmöglichen Schutz sicherstellen zu können, behält er die Weiterentwicklungen bei Schutzhelmen, Schnittschutzbekleidung, -handschuhen und -stiefeln ständig im Blick. So entstand der Kontakt zu dem Workwearhersteller Kübler, der über langjähriges Know-how im Forstbereich verfügt und vor zwei Jahren mit Kübler Forest eine von Grund auf neu entwickelte Schnittschutzlinie mit innovativem Materialkonzept und attraktivem Design auf den Markt brachte. Auch bei Nachfolgeentwicklungen ist die JaFo mit an Bord. „Wir können unsere Wünsche einbringen“, freut sich Barth über die konstruktive Zusammenarbeit.



Die Teamarbeit muss funktionieren



Waldarbeit ist aus Gründen der Sicherheit und Effizienz vor allem auch Teamarbeit. „Jeder muss wissen, was der andere macht und sich 100-prozentig auf ihn verlassen können“, betont Barth. Die sorgfältige Absperrung des Gefahrenbereichs um die zu fällenden Bäume und der Warnruf „Baum fällt“ vor dem finalen Motorsägenschnitt seien für Waldbesucher und Kollegen überlebenswichtig. Die Holzernte erfolgt bei der JaFo gewöhnlich in Dreierteams. Während einer den gefällten Baum vermisst, beginnt ein anderer mit den Entastungsarbeiten. Bei großem Astaufkommen arbeiten dann zwei Kollegen am selben Baum, während der Dritte beim nächsten zu fällenden Baum mit Wurzelschnitt und Fallkerb beginnt. Spätestens mit Beginn des Fällschnitts ist ein Kollege wieder zur Stelle, um die Keile zu setzen. „Wenn der Baum anschließend exakt fällt und somit geringstmöglichen Schaden im vorhandenen Bewuchs verursacht, freuen wir uns selbst als Profis“, gibt Barth unumwunden zu. Umso mehr trifft es ihn und seine Männer, von einzelnen Spaziergängern immer wieder als „Baummörder“ oder „Naturschänder“ beschimpft zu werden. Vielen sei nicht bewusst, so Barth, dass Waldarbeiter einen umweltfreundlichen Rohstoff liefern und damit gleichzeitig die Voraussetzung für die Wiederanpflanzung schaffen, um den Wald durch eine veränderte Baumzusammensetzung stabiler gegen zunehmende Witterungsextreme wie Trockenheit und Stürme zu machen. Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Waldfläche in Deutschland ist seit dem 2. Weltkrieg dank einer nachhaltigen Bewirtschaftung um mehr als 1 Mio. Hektar auf über 11 Mio. Hektar angewachsen.



Erlebnisort Wald



„Es ist dringend nötig, der Bevölkerung die vielfältigen Leistungen der Forstwirtschaft für den Natur- und Klimaschutz aufzuzeigen“, fordert Barth. Dazu soll die von der JaFo gegründete Forstakademie aktiv beitragen. In Zusammenarbeit mit Waldpädagogen werden Führungen, Erlebnisevents, Outdoorseminare und vieles mehr angeboten. Mit diesem Engagement will Barth seine Begeisterung für den heimischen Wald an Menschen weitergeben, die bisher wenig Bezug zum Wald „vor der Tür“ hatten, und zu einem Imagewandel des Berufs „Forstwirt“ beitragen. Gut ausgebildete Waldarbeiter zu finden, gestaltet sich aufgrund der harten Arbeit, der niedrigen Löhne und nicht zuletzt wegen der mangelnden Wertschätzung deutschlandweit zunehmend schwierig. Für Barth, der sich in verschiedenen Gremien, unter anderem als Vorstandsmitglied beim Landes- sowie Bundesverband der Deutschen Forstunternehmer einsetzt, ist klar: „Diese Situation muss sich ändern, damit unsere Wälder ihre wichtigen Funktionen als CO2-Speicher und Erholungsort erfüllen können.“

