PATRIZIA ist bei Wachstum und Gewinn auf Kurs

14.11.18



Operatives Ergebnis nach neun Monaten mit 98,1 Mio. Euro um 110,5% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (46,6 Mio. Euro)

Assets under Management wachsen um 83,5% auf 40,2 Mrd. Euro (21,9 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2017)

Gebühreneinnahmen insgesamt legen um 62,8% auf 209,7 Mio. Euro zu (128,8 Mio. Euro im Vorjahr)

PATRIZIA erhöht Prognose für das operative Ergebnis für das Gesamtjahr 2018 auf leicht über 140,0 Mio. Euro





PATRIZIA Immobilien AG, der globale Partner für pan-europäische Immobilieninvestments, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 seine erfolgreiche Strategie konsequent weiterverfolgt und eine signifikante Verbesserung der wichtigsten Kennzahlen erreicht. Das betreute Immobilienvermögen (Assets under Management, AUM), lag zum 30. September 2018 bei 40,2 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 83,5% gegenüber dem Jahresende 2017 (21,9 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis nach neun Monaten legte gegenüber dem Vorjahreswert (46,6 Mio. Euro) um 110,5 % auf 98,1 Mio. Euro zu.



Die erfolgreiche Entwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurde durch die Beiträge von SPI, heute PATRIZIA Multi Managers, TRIUVA (konsolidiert seit 1. Januar 2018) sowie Rockspring (seit 31. März 2018) unterstützt. Seit September firmieren alle Unternehmen unter der gemeinsamen Marke PATRIZIA. Das Neun-Monats-Ergebnis ist zum einen von den operativen und finanziellen Vorteilen der Integration geprägt, zum anderen durch organisches Wachstum. Während TRIUVA für die ersten neun Monate des Jahres 2018 zu dieser Entwicklung beitrug, hat Rockspring vom 1. April bis zum 30. September 2018 dazu beigetragen.



Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäfts in den ersten neun Monaten und der Erwartung einer anhaltend dynamischen Entwicklung im Schlussquartal erhöht PATRIZIA die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr signifikant. Erwartet wird nun ein operatives Ergebnis von leicht über 140,0 Mio. Euro; die bisherige Prognose hatte zwischen 100,0 und 110,0 Mio. Euro gelegen.



Mit dem Anstieg der Assets under Management in den ersten neun Monaten ging ein Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 91,5% auf 127,7 Mio. Euro (Vorjahr: 66,7 Mio. Euro) einher. Die Einnahmen aus transaktionsabhängigen Gebühren blieben mit 32,0 Mio. Euro stabil (Vorjahr: 31,4 Mio. Euro, +1,9%). Die Einnahmen aus erfolgsabhängigen Gebühren stiegen deutlich um 62,8% von 30,7 Mio. Euro auf 50,0 Mio. Euro. Hier schlägt sich die sehr gute Investmentperformance nieder, die PATRIZIA in den ersten neun Monaten des Jahres für institutionelle Investoren und Privatkunden erzielt hat. Insgesamt stiegen die Gebühreneinnahmen um 62,8% auf 209,7 Mio. Euro, nach 128,8 Mio. Euro im Vorjahr.



„Der erfolgreiche Abschluss der Integration von Rockspring, SPI, TRIUVA und PATRIZIA in eine neue PATRIZIA zahlt sich auf allen Ebenen aus; insbesondere auch in Form unseres Wachstums beim betreuten Immobilienvermögen und beim Ergebnis“, sagt Karim Bohn, Chief Financial Officer bei PATRIZIA. „Aufbauend auf den Vorteilen, die sich aus unserer neuen Größe und der zusammengeführten Expertise ergeben, verbessern wir weiter die Leistung für unsere Kunden in Deutschland und weltweit. Und das schafft die Plattform für weiteres Wachstum im Sinne unserer Aktionäre, was sich nicht zuletzt in der erhöhten Prognose für das Gesamtjahr zeigt“, so Bohn weiter. „Wir sind nun besser als je zuvor aufgestellt, um als führender globaler Partner für pan-europäische Immobilieninvestments zu agieren.“



Kurz nach dem Ende des dritten Quartals hat PATRIZIA die Übernahme eines strategischen Anteils an EVANA angekündigt, einem Anbieter von Datenmanagement-Services und Künstlicher Intelligenz in der Immobilienbranche. Dies ist ein weiterer Schritt in der Digitalisierung des Unternehmens mit dem Ziel, die PATRIZIA-Leistungen für Kunden weiter zu verbessern.

(lifePR) (