PATRIZIA erwirbt für Fubon Life den bekannten Eurotower in Frankfurt

28.12.18



Wahrzeichen im Herzen der Frankfurter Innenstadt

Gebäude ist der ehemalige Hauptsitz der Europäischen Zentralbank und Geburtsort des Euro





Die PATRIZIA Immobilien AG, der globale Partner für paneuropäische Immobilieninvestments, hat für Fubon Life, eine der größten taiwanischen Versicherungsgesellschaften, das Bürogebäude Eurotower in Frankfurt erworben. Der 148 Meter hohe Büroturm ist eines der bekanntesten Gebäude der europäischen Finanzwirtschaft: Das 40-stöckige Gebäude war der ehemalige Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) und gilt als "Geburtsort des Euro". Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Philipp Schaper, Head of European Transactions der PATRIZIA: „Diese Übernahme ist eine der wichtigsten Transaktionen in Deutschland in diesem Jahr und schließt ein für PATRIZIA sehr starkes Jahr ab. Der Eurotower ist ein hochwertiges Gebäude und eine nachhaltige Investment für unseren Kunden.“



Der Eurotower befindet sich in der Kaiserstraße 29 im zentralen Geschäftsviertel der Stadt. Das von PATRIZIA gemanagte Investment ist die erste Transaktion von Fubon Life in Deutschland. 2015 hat PATRIZIA bereits für den taiwanischen Versicherer die Landmark-Immobilie des weltberühmten Museums Madame Tussaud in London erworben.



Konrad Finkenzeller, Head of Capital Markets bei PATRIZIA: „Fubon Life zählt schon seit vielen Jahren zu unseren Kunden. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Investment in Deutschland unsere vertrauensvolle Partnerschaft weiter vertiefen werden. Auch durch unsere starken lokalen Landesgesellschaften in Hong Kong und Seoul haben wir seit über einem Jahrzehnt langfristige und nachhaltige Beziehungen in der Region auf- und ausgebaut.“

(lifePR) (