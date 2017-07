Ob verliebt oder Single: Deutsche verbringen den Urlaub am liebsten mit der Familie

Urlaub ist Familiensache, egal ob Single oder in einer Beziehung: Knapp 40 Prozent der Deutschen machen mit ihrer Verwandtschaft Ferien. Weitere 37 Prozent verbringen ihre Auszeit von Job und Co. in der Regel mit ihrem Partner, 14 Prozent mit Freunden. Während mehr als jeder fünfte Single am liebsten alleine wegfährt, trifft das auf so gut wie niemanden in einer Partnerschaft zu (1 Prozent). Das zeigt eine aktuelle, bevölkerungsrepräsentative Umfrage von Parship (www.parship.de), Deutschlands größter Online-Partnervermittlung, unter rund 1.000 Bundesbürgern.



Sommerurlaub vor der Haustür



Von wegen Fernweh: Am liebsten bleiben die Bundesbürger während der Ferien in Deutschland (33 Prozent). Danach folgt Südeuropa: Mehr als jeder Fünfte genießt hier La Dolce Vita in der Urlaubszeit (23 Prozent). Immerhin sechs Prozent wagen sich weiter weg und verreisen nach Vorderasien, beispielsweise in die Türkei, Israel oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Weitere fünf Prozent verbringen ihre freie Zeit in Osteuropa oder Nordamerika. Ihren Jahresurlaub nehmen die Deutschen übrigens am liebsten in den Monaten Juli (25 Prozent), August (25 Prozent) oder September (13 Prozent). Zwölf Prozent der Bundesbürger leisten sich überhaupt keine größeren Ferien im Jahr.



Zoff bei Hin- und Rückreise unter Paaren



Harmonischer Liebesurlaub? Zwar streitet sich knapp die Hälfte (47 Prozent) der Paare in den Ferien in der Regel nicht – falls es jedoch kracht, dann wegen der Hektik bei der An- oder Abreise (14 Prozent). Weitere Streitpunkte sind die täglichen Aktivitäten am Ferienort (7 Prozent) oder die Finanzen (6 Prozent). Eifersucht oder die Ordnung in der Unterkunft sind meist kaum ein Grund für Zündstoff unter Pärchen (je 2 Prozent).



Das Ranking im Überblick



Frage: Mit wem verbringen Sie in der Regel Ihren großen Urlaub?









Mit meiner Familie (inkl. Kindern) (Gesamt: 38 %; in Partnerschaft 38 %; Single 38 %)

Mit meinem/r Partner/in (Gesamt: 37 %; in Partnerschaft 54 %; Single 0 %)

Mit Freund(en) / Freundin(nen) (Gesamt: 14 %; in Partnerschaft 6 %; Single 33 %)

Mit einer Reisegruppe (Gesamt: 2 %; in Partnerschaft 1 %; Single 4 %)

Mit anderen Personen (wie Kollegen, Nachbarn, etc.) (Gesamt: 1 %; in Partnerschaft 0 %; Single 2 %)

Ich fahre am liebsten alleine in den Urlaub. (Gesamt: 8 %; in Partnerschaft 1%; Single 23 %)





n=1.004



Frage: Wo verbringen Sie dieses Jahr Ihren großen Urlaub? Wenn Sie aktuell keinen Urlaub geplant haben, denken Sie bitte an Ihre letzte Reise.









Deutschland (Gesamt: 33 %; In Partnerschaft 32 %; Single 36 %)

Südeuropa (Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Griechenland) (Gesamt: 23 %; In Partnerschaft 24 %; Single 21 %)

Vorderasien (Türkei, Israel, Vereinigte Arabische Emirate) (Gesamt: 6 %; In Partnerschaft 5 %; Single 8 %)

Osteuropa (Kroatien, Bulgarien, Polen, Russland) (Gesamt: 5 %; In Partnerschaft 6 %; Single 4 %)

Nordamerika (USA, Kanada) (Gesamt: 5 %; In Partnerschaft 5 %; Single 4 %)

Westeuropa (UK, Frankreich, Niederlande) (Gesamt: 4 %; In Partnerschaft 5 %; Single 2 %)

Nordeuropa (Skandinavien, Baltikum) (Gesamt: 4 %; In Partnerschaft 4 %; Single 4 %)

Nordafrika (Marokko, Ägypten, Tunesien) (Gesamt: 4 %; In Partnerschaft 4 %; Single 4 %)

Südostasien (Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Indonesien, Myanmar) (Gesamt: 2 %; In Partnerschaft 3 %; Single 2 %)

Mittelamerika (Costa Rica, Nicaragua, Karibik, Panama) (Gesamt: 2 %; In Partnerschaft 2 %; Single 2 %)

Südamerika (Argentinien, Brasilien, Chile, Peru) (Gesamt: 1 %; In Partnerschaft 1 %; Single 1 %)

Ostafrika (Tansania, Kenia, Seychellen, Mauritius) (Gesamt: 1 %; In Partnerschaft 1 %; Single 0 %)

Neuseeland (Gesamt: 1 %; In Partnerschaft 1 %; Single 1 %)

Australien (Gesamt: 1 %; In Partnerschaft 1 %; Single 1 %)

Südafrika (Gesamt: 1 %; In Partnerschaft 0 %; Single 1 %)

Südasien (Indien, Nepal, Sri Lanka) (Gesamt: 1 %; In Partnerschaft 1 %; Single 1 %)

Ostasien (China, Japan, Hongkong) (Gesamt: 0 %; In Partnerschaft 0 %; Single 0 %)

Zentralafrika (Kamerun, Kongo, Sambia) (Gesamt: 0 %; In Partnerschaft 0 %; Single 0 %)

Westafrika (Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde) (Gesamt: 0 %; In Partnerschaft 0 %; Single 0 %)

Anderes Reiseziel (Gesamt: 6 %; In Partnerschaft 5 %; Single 9 %)





n=1.004



Frage: Egal wie Sie Ihren Urlaub verbringen, in welchem Monat nehmen Sie in der Regel Ihren großen Jahresurlaub?









Januar (Gesamt: 1 %; Männer 1 %; Frauen 1 %)

Februar (Gesamt: 0 %; Männer 0 %; Frauen 0 %)

März (Gesamt: 1 %; Männer 1 %; Frauen 1 %)

April (Gesamt: 2 %; Männer 2 %; Frauen 2 %)

Mai (Gesamt: 4 %; Männer 5 %; Frauen 4 %)

Juni (Gesamt: 9 %; Männer 9 %; Frauen 9 %)

Juli (Gesamt: 25 %; Männer 24 %; Frauen 25 %)

August (Gesamt: 25 %; Männer 25 %; Frauen 24 %)

September (Gesamt: 13 %; Männer 12 %; Frauen 15 %)

Oktober (Gesamt: 4 %; Männer 4 %; Frauen 4 %)

November (Gesamt: 2 %; Männer 2 %; Frauen 1 %)

Dezember (Gesamt: 2 %; Männer 2 %; Frauen 2 %)

Ich mache keinen großen Jahresurlaub. (Gesamt: 12 %; Männer 13 %; Frauen 12 %)





n=1.004



Frage: Denken Sie einmal an ihren letzten Urlaub mit Ihrem/r Partner/in. Worüber streiten Sie sich beim Thema „Urlaub“ am ehesten?





Über Hektik / Probleme bei der Anreise / Abreise (Gesamt: 14 %; Männer 12 %; Frauen 16 %)

Über die täglichen Aktivitäten (am Strand liegen, Ausflüge, etc.) (Gesamt: 7 %; Männer 9 %; Frauen 6 %)

Über Geld / Finanzen (Gesamt: 6 %; Männer 5 %; Frauen 7 %)

Über die Urlaubsplanung /-organisation (im Vorfeld) (Gesamt: 5 %; Männer 6%; Frauen 4 %)

Über Aufsteh-, Essens- und Schlafenszeiten (Gesamt: 4 %; Männer 5 %; Frauen 3 %)

Über das Packen der Koffer (Gesamt: 4 %; Männer 5%; Frauen 2 %)

Über das Reiseziel (im Vorfeld) (Gesamt: 4 %; Männer 4 %; Frauen 3 %)

Über die tägliche Verpflegung (wann, was gegessen wird) (Gesamt: 2 %; Männer 2 %; Frauen 3 %)

Über das Ordnung halten (in der Unterkunft) (Gesamt: 2 %; Männer 2 %; Frauen 2 %)

Über Eifersucht auf Urlaubsbekanntschaften / Flirten mit anderen (Gesamt: 2 %; Männer 2 %; Frauen 2 %)

Sonstiges (Gesamt: 3 %; Männer 1 %; Frauen 4 %)

Wir streiten uns in der Regel im Urlaub gar nicht. (Gesamt: 47 %; Männer 47 %; Frauen 48 %)





n=1.004



Über die Studie



Für die vorliegende Studie hat Parship gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG 1.004 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt – davon 694 in Beziehung lebend. Die Stichprobe entspricht nach Alter und Geschlecht der repräsentativen Verteilung in der deutschen Bevölkerung. Die unabhängige Online-Erhebung fand im Juni 2017 statt.



