Deutsche Singles suchen Partner fürs Leben statt Affäre

Parship-Umfrage zeigt: Gemeinsam alt werden – davon träumen die meisten Alleinstehenden in Deutschland. Bedeutungsloser Spaß im Bett ist nur für einen Bruchteil interessant. In Sachen Beziehung schätzen sich Singles als flexibel und kompromissbereit ein.



Von wegen unverbindlich: Die Mehrheit der 18- bis 69-jährigen Alleinstehenden in Deutschland sucht einen Partner, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen können (68 Prozent). Jeder fünfte Single sehnt sich nach dem Gefühl der Verliebtheit und möchte endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Nur sieben Prozent sind nicht an einer festen Beziehung interessiert. Sie suchen nach interessanten Bekanntschaften, aus denen sich möglicherweise mehr ergeben kann. Das Konzept „Friends with Benefits“ ist für Singles ebenso nicht erstrebenswert: Lediglich drei Prozent der Befragten suchen nach einer Freundschaft, bei der auch Spaß im Bett inklusive ist. Sex ohne Beziehung wünscht sich kaum ein Single (1 Prozent). Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Parship (www.parship.de), Deutschlands größter Online-Partnervermittlung, unter rund 2.800 Partnersuchenden.



Frauen wissen genau, was sie wollen!



Die Mehrheit der Singles geht offen und kompromissbereit an Beziehungen heran. Drei Viertel der Befragten (75 Prozent) bezeichnen sich grundsätzlich als flexibel. Ein Viertel der Alleinstehenden hat hingegen klare Vorstellungen vom nächsten Partner und möchte keine Abstriche machen (25 Prozent). Frauen sind insgesamt anspruchsvoller als Männer: 32 Prozent der weiblichen Partnersuchenden wissen genau, wie der zukünftige Partner sein soll. Das trifft lediglich auf 18 Prozent der Männer zu.



Das Ranking im Überblick



Frage: Sie suchen gerade nach einem/r Partner/in. Welche Art von Beziehung wünschen Sie sich aktuell?





Ich möchte endlich ankommen und wünsche mir jemanden fürs Leben, mit dem ich alt werden kann. (Gesamt 68 %, Männer 67 %, Frauen 69 %)

Ich möchte mich endlich wieder richtig verlieben und Schmetterlinge im Bauch haben – ob daraus dann was für einige Monate, ein, zwei Jahre oder länger wird, ist für mich erstmal zweitrangig. (Gesamt 20 %, Männer 20 %, Frauen 21 %)

Ich suche nicht unbedingt nach einer festen Beziehung. Ich möchte interessante Männer / Frauen kennenlernen. Was sich daraus ergibt, sehen wir dann. (Gesamt 7 %, Männer 8 %, Frauen 6 %)

„Friends with benefits“ – eine gute, intensive Freundschaft, bei der man viel unternehmen und auch im Bett Spaß haben kann, aber bitte ohne die Verpflichtungen einer verbindlichen Beziehung. (Gesamt 3 %, Männer 3 %, Frauen 2 %)

Das ist mir egal – mir ist vor allem ein ausgefülltes Liebesleben wichtig. (Gesamt 1%, Männer 1 %, Frauen 1 %)

Nichts davon / sonstiges (Gesamt 1 %, Männer 1 %, Frauen 1 %)





n=2.788



Frage: Mal ganz ehrlich, denken Sie einmal an die Ansprüche, die Sie als Partnersuchende/r haben. Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf Sie zu?





Ich begegne einem potenziellen Partner grundsätzlich mit Offenheit. Es gibt nur wenige Beziehungsgrundsätze, bei denen ich nicht kompromissbereit bin. (Gesamt 59 %, Männer 60 %, Frauen 58 %)

Ich habe klare Vorstellungen von meinem/r zukünftigen Partner/in. Ich bin nicht wirklich bereit, große Abstriche zu machen, wenn es darum geht, meine Beziehungswünsche zu realisieren. (Gesamt 20 %, Männer 15 %, Frauen 25 %)

Ich bin ganz offen und unvoreingenommen, wenn ich einen potenziellen Partner kennenlerne. Nicht jeder Mensch ist gleich und ich bin sehr flexibel – auch in Beziehungsdingen. (Gesamt 16 %, Männer 22 %, Frauen 10 %)

Ich bin in Beziehungsfragen unheimlich anspruchsvoll und nicht wirklich kompromissbereit. Manchmal fürchte ich, dass ich mir meine/n Traumpartner/in erst noch backen muss. (Gesamt 5 %, Männer 3 %, Frauen 7 %)

Klare Vorstellungen (Gesamt 25 %, Männer 18 %, Frauen 32 %)





n=2.788



Über die Umfrage



Für die vorliegende Umfrage hat Parship 2.788 Mitglieder zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Die Online-Erhebung fand im April 2017 statt.

PARSHIP GmbH

Parship (www.parship.de) ist die größte Online-Partnervermittlung in Deutschland. Überzeugt davon, dass es für jeden Menschen den richtigen Lebenspartner gibt, unterstützt das Unternehmen anspruchsvolle Singles bereits seit 2001 dabei, den passenden Partner für eine langfristige und glückliche Beziehung zu finden. Die Mehrheit der Parship-Mitglieder sind aktive Frauen und Männer ab 25 Jahren mit gehobenem Bildungsniveau auf der Suche nach einer dauerhaften Partnerschaft. Herzstück des Parship-Services ist dabei das Parship-Prinzip®. Es beruht auf einem wissenschaftlich basierten Verfahren, dessen Grundlage der rund 80 Fragen umfassende Parship-Fragebogen zur Analyse der eigenen Partnerschaftspersönlichkeit bildet. Mit Hilfe dieses Verfahrens werden jedem Mitglied potenzielle Partner vorgeschlagen, bei denen die Chance auf eine langfristige und glückliche Partnerschaft am höchsten ist. Zusätzlich bietet Parship seinen Mitgliedern ein umfassendes Angebot maßgeschneiderter Services, um sie bei der Suche nach dem richtigen Partner zu unterstützen. Europaweit hat Parship mehr als 50 Kooperationspartner, zu denen in Deutschland unter anderem Die Zeit, das Handelsblatt und brigitte.de zählen. Das in Hamburg ansässige Unternehmen bietet seinen Service unter parship.com in derzeit 13 Ländern an.





