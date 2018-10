Kerst en Kunst: Die Magie der (Vor-)Weihnacht und Kunst verzaubert das deutsch-niederländischen Grenzgebiet und mit ihm das Parkhotel de Wiemsel

29.10.18

Winterfreuden in Holland: Am 15. und 16. Dezember 2018 verwandelt sich das mittelalterliche Städtchen Ootmarsum mit dem besonderen Adventsmarkt „Kerst en Kunst" in ein vorweihnachtliches Märchenland. Im historischen Zentrum genießen Besucher entlang der deutsch-holländischen Grenze Kunst und Kurioses in den Kopfsteinpflastergassen der Stadt, wenn zwischen Patrizierhäusern und Klinkerbauten Künstler und Handwerker an weihnachtlich geschmückten Ständen ihre Schätze präsentieren.



Straßenkünstler verzaubern das ganze Wochenende Groß und Klein mit ihren Darbietungen, und die traditionellen „Midwinterhoorn Blazers" bringen mit ihren alphornähnlichen Instrumenten die Winterluft zum Schwingen. Dazwischen sorgt duftender Tee mit süßem Kluntjes (Kandiszucker) auf beheizten Terrassen für wohlige Wärme von innen. Zudem öffnen Galerien und Geschäfte ihre Pforten und laden zum Kunst-Hopping in verschiedene Ausstellungen ein. So auch das Museum des bekanntesten Künstler des Ortes Ton Schulten. Farbenfrohe Mosaiklandschaften und Skulpturen in Bronze, Keramik, Marmor und Glas vieler internationaler Bildhauer beeindrucken Kenner und Neugierige. Informationen zum Event sind unter www.kerstenkunst.nl/de zu finden.



Alle Jahre wieder: Sinterklaas



Nirgendwo sonst auf der Welt wird der Geburtstag des Heiligen Nikolaus so groß gefeiert, wie in Holland. Schließlich heuert Sinterklaas mit seinen Helfern, die „Piet" (Peter) heißen, alle Jahre wieder Mitte November per Dampfschiff aus dem fernen Spanien im deutsch-niederländischen Grenzgebiet an. Tausende Kinder erwarten sie schon sehnsüchtig. Traditionell dürfen die Kleinen am Abend nach der Ankunft ihre Schuhe vor die Tür stellen – in der Hoffnung, am darauffolgenden Morgen ein kleines Geschenk vom heiligen Mann zu finden, der nachts auf seinem weißen Pferd Amerigo über die Dächer reitet. Der offizielle Einzug von Sinterklaas findet jährlich in einer anderen Stadt statt. Am 17. November 2018 versammeln sich Jung und Alt in Zaanstad, um ihn zu begrüßen. Während die fröhliche Menschenmenge dem kilometerlangen Umzug aus dem Wasser zuwinkt, werden jede Menge Pfeffernüsse ins Publikum geworfen. Darüber hinaus haben fast alle holländischen Städte und Dörfer ihre eigene „Sinterklaasintocht". So auch das Künstlerstädtchen Ootmarsum, wo im Zentrum die Ankunft des Nikolaus gefeiert wird. „Sinterklaasavond, also der Nikolausabend, ist den Niederländern genauso wichtig wie das Weihnachtsfest", bestätigt Henning J. Claassen, Eigentümer des Parkhotel de Wiemsel.



Kerstmis — Festtage mit der Familie



Kerstmis bedeutet Weihnachten mit der Familie – ohne große Geschenke, aber mit einem üppigem Festessen. Häufig gibt es Rinderbraten oder Wild. In vielen Familien isst man auch Fondue oder Gourmetten, eine Art Raclette. Anders als beim Raclette kommt in die kleinen Pfännchen kein Käse, sondern Beilagen, wie Eier, Frühlingszwiebeln, Kartoffeln oder Pilze, während Fleisch und Fisch auf dem oberen Teil des Gourmet-Sets – wie die Holländer das Raclette-Set nennen – gegrillt werden.



Winterzauber in Twente



Die Region Twente ist natürlich auch außerhalb der Feiertage eine Reise wert. Übers Wochenende oder im Rahmen eines Kurzurlaubs kann man im Parkhotel de Wiemsel mit seinem Spa und der Genussküche ganz wunderbar entspannen. Bei Schnee verwandeln sich die Hügel der Umgebung in eine zauberhafte Winterlandschaft – perfekt für lange, erholsame Spaziergänge. Die Luft ist kristallklar, an den Wassermühlen glitzern Eiszapfen in der Sonne, und die Cafés locken mit heißer Schokolade, Kaffee- und Teespezialitäten sowie anderen wärmenden Leckereien.



(Vor-)Weihnachtszeit im Parkhotel de Wiemsel



Für Genießer hat das Vier-Sterne-Superior-Hotel zu „Kerst en Kunst" ein Vorweihnachts-Special in der Zeit von 15. November bis 22. Dezember zum Preis von 199 Euro pro Person geschnürt. Es umfasst zwei Nächte inklusive Frühstück, ein winterliches Drei-Gänge-Menü am Anreiseabend sowie die Nutzung des Spa- & Wellnessbereichs mit Sauna, Fitnessbereich, Eisbrunnen, Solarium, Ruhebereich, Pools und Hotelpark mit abendlichem „Park im Licht". Eine Tasse Glühwein als Welcome-Trunk sorgt bereits bei der Ankunft für Wohlfühlatmosphäre.

