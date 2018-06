Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein unterstützt ausdrücklich die Bereitschaft der Landesregierung, einen Teil der vom Rettungsschiff ‚Lifeline‘ geretteten Menschen in Schleswig-Holstein aufzunehmen.



Gleichzeitig appelliert der Verband an das Bundesinnenministerium, die Aufnahme der aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlinge zu gestatten und eine baldige Einreise nach Schleswig-Holstein zu gewährleisten.



Der Verband kritisiert die derzeitige Abschottungs- und Rückführungspolitik. Darüber hinaus dürfe es aber keine zusätzliche Drangsalierung von Menschen geben, die es unter Lebensgefahr gerade so geschafft haben, nach Europa zu kommen.



Gleichzeitig weist der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein auf eine Initiative von zivilgesellschaftlichen Organisationen hin („Berliner Erklärung zum Flüchtlingsschutz“). Unter der Überschrift „Verfolgte Menschen brauchen Schutz - auch in Europa“ sprechen sich die 17 Organisationen (u. a. PRO ASYL, Der Paritätische Gesamtverband, amnesty international sowie die Seenotrettungsorganisationen SOS Mediterranée und Sea-Watch) in der aktuellen Debatte konsequent gegen die Zurückweisung von schutzsuchenden Menschen an nationalen oder europäischen Grenzen aus. Der Zugang zu einem fairen und rechtsstaatlichen Verfahren müsse gewährleistet sein.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren