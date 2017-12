Comics für unter den Weihnachtsbaum!

Edle Hardcover-Ausgaben, tolle Kollektionen und beeindruckende Graphic Novels – eigentlich hat das Comic-Genre alles, was man braucht, um die Lieben zu Weihnachten zu beschenken. Warum also nicht mal ein Kleinod der 9. Kunst unter den Weihnachtsbaum legen? Hier ein paar Panini Comics-Geschenktipps:



Für jeden echten Nerd sind natürlich die verschiedenen Superhelden Anthologien ein Traum: Edle Hardcover-Ausgaben, die in sorgfältig ausgewählten Comic-Kapiteln jeweils die Geschichte eines Superhelden von seinen Anfängen bis heute zeigen. Zeitdokumente, die sich spannend lesen und dazu noch super aussehen, wenn sie im Regal stehen. Bisher sind davon erschienen die DC-Anthologien von Batman, Joker, Harley Quinn, Flash, Wonder Woman und der Justice League, sowie die Marvel-Bände: Deadpool, Thor und Spider-Man.



Ähnliches gilt auch für die Deluxe-Bände: Nachdrucke großer Comic-Klassiker als wundervolle Hardcover-Bände im Großformat, neu überarbeitet und zum Teil mit Extraseiten aufgepeppt! Zu Weihnachten passt natürlich besonders gute der Batman Deluxe-Band Noel, aber auch die Bände Joker, The Killing Joke, Das erste Jahr, Wolverine, Weapon X, Old Man Logan oder Sandman dürften für strahlende Fan-Augen sorgen.



Speziell mit dem Weihnachtsthema beschäftigen sich die beiden Bände Weihnachten mit den Marvel-Superhelden und Weihnachten mit den DC-Superhelden. Schön aufgemacht und mit hohem Spaßfaktor, dreht sich hier alles darum, was einem als Superheld in der Weihnachtszeit so widerfahren kann.



Ein weiterer ausgewiesener Weihnachtsband mausert sich gerade zum Lieblingstitel der Szene: Klaus – die wahre Geschichte von Santa Claus. Grant Morrison zählt zu den innovativsten und einflussreichsten Comic-Autoren unserer Zeit. In diesem grandiosen, opulent gezeichneten Einzelband inszeniert er nun die Herkunftsgeschichte von Santa Claus, indem er die alten Wurzeln und Legenden des Weihnachtsmannes in einer ebenso grimmigen wie facettenreichen Fantasy-Geschichte neu interpretiert.



Etwas ganz Besonderes ist der Hardcover-Band Viel Lärm um Deadpool. Eine wunderbare Zusammenkunft von Shakespeare und </>Deadpool, ein Sommernachtsalbtraum, der den Söldner mit der großen Klappe in eine längst vergangene Welt großer Worte entführt. Ian Doescher, der schon Star Wars in Shakespear’sches Versmaß kleidete, hat zusammen mit Zeichner Bruno Oliveira einen Comic-Leckerbissen erschaffen, der den geneigten Leser, wie auch den Germanisten ins Staunen zu versetzen weiß und Panini Comics‘ Shakespeare-Experte Jürgen Zahn trug dafür Sorge, dass auch im Deutschen der Reim steht, wo er hingehört. Um dieses einzigartige Lesevergnügen abzurunden, enthält der Band noch ein Interview mit dem Autor, sowie Informationen zu Shakespeare und den im Comic zitierten Stücken. Die ganze Comic-Welt ist eine Bühne und auch die Panini-Redakteure Steffen Volkmer und Jo Löffler hatten bei Panini Comics TV viel Spaß dabei, aus dem Band zu rezitieren.



Freunde des gepflegten Gruselns sollten zur Hardcover-Master-Edition von Locke & Key greifen. Joe Hill, Sohn von Horror-Ikone Stephen King, hat hier ein wahres Meisterwerk der Gänsehaut abgeliefert, das nun vierteilig, als edle Hardcover-Edition eine Neuauflage findet.



Für Leser jedes Alters eignen sich unter anderem die Vater und Sohn-Bände in der neuen Version von Ulf K. und Marc Lizano, sowie die Mini-Marvels- und Little Gotham-Bände oder die Oz Bände von Skottie Young.



Immer ein großartiges Geschenk sind auch die ebenso lehrreichen wie witzigen und einfach sehr schönen Schattenspringer-Graphic Novels der Berliner Künstlerin Daniela Schreiter oder ihr neuer Comic Autistic-Hero-Girl.



Mehr Comic-Weihnachtstipps gibt es auch in der ganz aktuellen Ausgabe von aktuellen Ausgabe von Panini Comics TV.

