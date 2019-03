Absage der Emil Ferris-Signiertour

15.03.19

Hatten wir uns gestern noch sehr über den nahenden Beginn der Signiertour mit Am liebsten mag ich Monster-Zeichnerin/Autorin Emil Ferris und ihren Auftritt auf der Leipziger Buchmesse in der kommenden Woche gefreut, müssen wir heute leider eine traurige Nachricht nachschieben:



Die Künstlerin musste aufgrund persönlicher Gründe ihren geplanten Besuch in Deutschland sehr kurzfristig absagen. Wir haben die Meldung heute früh von ihr erhalten und sind darüber natürlich sehr traurig, hoffen aber, sie bei anderer Gelegenheit hier begrüßen zu können.

