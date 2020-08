Pressemitteilung BoxID: 811808 (Panik City Betriebs GmbH c/o Klubhaus St. Pauli)

Panik City für GetYourGuide Awards 2020 nominiert

Abstimmung in der Kategorie "Beste Lokale Touren" bis 29. August 2020 möglich

Panik City – Udo Lindenbergs Multimedia Erlebnis gibt bekannt, für die GetYourGuide Awards 2020 nominiert zu sein. Das dritte Jahr in Folge zeichnet die Buchungsplattform GetYourGuide Awards unvergessliche Erlebnisse aus. Diese drei Kategorien gibt es 2020: Beste lokale Touren, Beste Familien-Erlebnisse, Fantastische Tour-Guides.



Ob unvergesslicher Adrenalinkick, leckerstes Foodie-Erlebnis oder spannendster Gruppenausflug: GetYourGuide, die führende Buchungsplattform für Reiseerlebnisse, zeichnet mit den jährlich verliehenen GetYourGuide Awards die besten Touren und Aktivitäten weltweit aus. Um die Gewinner zu ermitteln, haben die GetYourGuide Destinations-Experten die besten und einzigartigsten Produkte in ihren Märkten nominiert. Eine Jury beurteilte alle nominierten Touren unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien wie Rezensionen, Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Besonderheiten der Aktivitäten.



Fans der außergewöhnlichen Multimedialen Erlebniswelt können bis zum 29. August 2020 für ihren Favoriten in der Kategorie „Beste Lokale Touren“ abstimmen und bekommen die Chance, einen Gutschein im Wert von 200 € von GetYourGuide zu gewinnen.

Die Abstimmung erfolgt über https://www.getyourguide.com/awards/de/



Über GetYourGuide:



GetYourGuide ist die Buchungsplattform für unvergessliche Reiseerlebnisse. Sie ermöglicht Reisenden, überall auf der Welt die besten Touren und Aktivitäten zu finden und diese so schnell wie einfach zu buchen – ob Tickets ohne Anstehen für berühmte Attraktionen, Führungen mit lokalen Guides, kulinarische Touren, Kochkurse, authentische Erlebnisse oder Nischenangebote, die nirgendwo sonst zu finden sind. Denn: „Touren, Aktivitäten und Erlebnisse sind die zentralen Gründe, warum wir alle gerne reisen. Spannende Aktivitäten sind keine Zusatzprodukte, sondern das Herzstück einer jeden Reise“, so Johannes Reck, Mitgründer und CEO von GetYourGuide. Seit der Gründung von GetYourGuide im Jahr 2009 haben Reisende aus 170 Ländern mehr als 30 Millionen Touren, Aktivitäten und Tickets für Attraktionen über GetYourGuide gebucht. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt über 600 Mitarbeiter, verteilt auf den Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen an 16 Standorten weltweit.

