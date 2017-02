Fachtagung "Konsum in der digitalen Welt" am 17. - 18. Februar 2017 an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (MLR) eröffnet institutsübergreifende Tagung

„Online“ ist das neue „Normal“. In unserer Gesellschaft gibt es kaum noch von der Digitalisierung unberührte private Lebensbereiche. Die Fachtagung setzt sich mit den verschiedenen Facetten der Digitalisierung in der Lebenswelt und ihrer Bedeutung für die schulische Ernährungs- und Verbraucherbildung auseinander. Es ist eine Kooperationsveranstaltung des Verbandes Haushalt in Bildung und Forschung (HaBiFo) mit dem Forschungszentrum Verbraucher, Markt und Politik | CCMP und den Pädagogischen Hochschulen Karlsruhe, Heidelberg und Schwäbisch-Gmünd.



Am 17. Februar 2017 wird Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg, nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Klaus Peter Rippe, Rektor der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, um 9:00 Uhr die Tagung eröffnen. Grußworte sprechen außerdem die Vorsitzende des Fachverbandes Prof. Dr. Kirsten Schlegel-Matthies (Paderborn) und Prof. Dr. Lucia A. Reisch (Kopenhagen/Friedrichshafen). Die Verhaltensökonomin und Sozialwissenschaftlerin Professorin Reisch hält den mit Spannung erwarteten Eröffnungsvortrag zur „Digitalisierung aus Verbrauchersicht“. Sie ist u.a. die Leiterin des CCMP (Center for Consumers, Markets and Politics), im Sachverständigenrat der Bundesregierung sowie Leiterin der Verbraucherkommission Baden-Württemberg.



Nähere Informationen und Programm finden Sie unter: http://www.habifo.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren