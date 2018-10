Sexismus in Tanz und Performance: Workshop zu Strategien gegen Diskriminierung und Machtmissbrauch

12.10.18

Wie kann man gegen sexistische Strukturen, subtil stattfindende Diskriminierung oder offen praktizierten Machtmissbrauch gezielt vorgehen? Mit ›Whistle While You Work‹ haben Frances Chiaverini (HOOD-Fellowship bei PACT) und Robyn Doty ein solidarisches Forum gegründet, das sich dem Austausch diesbezüglich negativ erlebter Erfahrungen in den Bereichen von Tanz und Performance ebenso widmet wie der dialogischen Erarbeitung von wirksamen Ansätzen, die – über dieses Feld hinaus – jeglicher Art von Diskriminierung oder Machtmissbrauch entgegenwirken.



»Viele Tänzer*innen werden sich zu diesen Erfahrungen nicht äußern, weil sie wissen, dass ihr Engagement bald enden wird und sie dann aus der Situation heraus sein können. Dieses Vorgehen wird oftmals als die einfachste und schmerzfreieste Lösung wahrgenommen. Was daran gefährlich ist, abgesehen von der sich wiederholenden Problematik, dass andere Tänzer*innen diese Erfahrungen ebenfalls durchleben: dass das Trauma davon im Geist und im Körper der Person bleibt, die es erlebt hat.« – Frances Chiaverini & Robyn Doty im Journal-Interview mit PACT



Der im Zuge der #MeToo-Debatte in den gesellschaftlichen Diskurs vorgerückten Problematisierung sexueller Belästigungen und Übergriffe wohnt das Versprechen inne, über die öffentliche Brandmarkung solcher Vorfälle potentiellen Verletzungen anderer Personen vorzubeugen. Doch lässt sich auch die gegenläufige Tendenz beobachten: strukturell etablierte Machtgefüge werden weiter reproduziert und eine ernste Aufarbeitung dieser Debatte bisweilen gescheut. Die Problematik wird hierdurch postwendend aus dem Diskurs verdrängt.



Anknüpfend an ihr Projekt ›Whistle While You Work‹, zu dem Frances Chiaverini und Roby Doty im Rahmen der Tanzplattform 2018 eine öffentlich zugängliche Lecture hielten, sowie ihrem Engagement hierzu beim Festival ›Tanz im August‹ und bei weiteren Institutionen findet am20.10. ein Workshop bei PACT statt, der dazu einlädt, sich gemeinsam über erlebte Erfahrungen von Machtmissbrauch und Diskriminierung auszutauschen und gegenläufige Strategien zu erarbeiten.



Aufbauend auf dialogischen Übungen und kurzen Bewegungssegmenten stehen im Workshop der aktive Austausch sowie Praktiken gegen Sexismus und Diskriminierung im Mittelpunkt. Der Workshop ist für Kulturschaffende im Bereich der Kunst und Performance ebenso offen wie für Tänzer*innen und Choreograph*innen. Auch Teilnehmer*innen mit Bewegungseinschränkungen sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Kapazität begrenzt ist, ist eine kurze formlose Anmeldung obligatorisch (barbara.boeckmann@pact-zollverein.de).



Im Anschluss an den Workshop ist die Aufführung von Alexandra Bachzetsis ›Escape Act‹ (20.10., 20 Uhr) bei PACT zu sehen.



Termine



SA 20.10. | 16–19 Uhr

Frances Chiaverini / Robyn Doty

›Whistle While You Work‹

Workshop



Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen werden bis zum 18.10. (barbara.boeckmann@pact-zollverein.de) angenommen.



FR 19.10. & SA 20.10. | 20 UHR

URAUFFÜHRUNG

Alexandra Bachzetsis

›Escape Act‹

Tanz / Performance

VVK 12 € / erm. 7 €

AK 15 € / erm. 9 €

inkl. VRR-Ticket



FR 19.10. | 19.30 UHR

Einführung zu ›Escape Act‹ im PACT Foyer

