Kontrastreiche Performances: Gefallene Held*innen Südafrikas und schrille Stummfilm-Komik

Die Ruhrtriennale ist ein national renommiertes Festival an den Schnittstellen von Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Performance und Bildender Kunst mit zahlreichen Spielorten im Ruhrgebiet. Auch 2018 speist PACT zwei Produktionen in das Programm der Ruhrtriennale ein, die unter der Intendanz von Stefanie Carp anläuft.



Präsentiert werden das neue Stück der südafrikanischen Choreographin Mamela Nyamza als Europapremiere sowie eine Produktion von Marlene Monteiro Freitas, der Preisträgerin des Silbernen Löwen der Venedig Biennale. Tickets für beide Veranstaltungen sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.



Die Choreographin, Tänzerin und Menschenrechtsaktivistin Mamela Nyamza gehört zu den spannendsten Stimmen der jungen, südafrikanischen Tanz- und Performanceszene. Ausgehend von ihrer eigenen Biographie als schwarzafrikanische, lesbische Mutter setzt Nyamza sich mit Südafrika als gescheiterte Regenbogennation auseinander, in der Rassismen und Machismen ebenso wieder erstarken, wie die Abgrenzung von Hoch- und Stammeskultur. Mit ›Black Privilege‹, das bei PACT erstmals außerhalb von Südafrika gezeigt wird, richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf die scheinheiligen Verhaltensmuster unserer Gesellschaften, in denen jede*r permanent be- und verurteilt wird. Abgelehnte und verkannte Held*innen des afrikanischen Unabhängigkeitskampfes werden wiederbelebt, gerichtet und vielleicht auch gefeiert.



Marlene Monteiro Freitas, Preisträgerin des Silbernen Löwen der Biennale di Venezia, entwirft für ›Jaguar‹ eine einmalige ästhetische Sprache, die ebenso verstörend und düster wie schrill und humorvoll ist. Sie ließ sich von der Künstlergruppe ›Der Blaue Reiter‹ ebenso inspirieren wie vom Karneval ihrer Heimat auf den Kapverdischen Inseln, den Erzählungen E. T. A. Hoffmanns, den Werken der Künstler Adolf Wölfli und Gustav Klimt. Die Zuschauer*innen verfolgen eine atemlose Jagd zweier Figuren mit riesigen Clownsmündern, die die Bühne mit unbändiger Lust am Absurden, an Verzerrung, Bedeutungsentgleitung und Stummfilmkomik bestreiten.



PACT Veranstaltungen für die Ruhrtriennale ­



MI 22.08. | 20 Uhr

DO 23.08. | 20 Uhr

FR 24.08. | 20 Uhr

SA 25.08. | 20 Uhr

EUROPAPREMIERE

Mamela Nyamza

›Black Privilege‹

Tanz / Performance

€10.00 - €30



DO 06.09. | 20 Uhr

FR 07.09. | 20 Uhr

SA 08.09. | 20 Uhr

SO 09.09. | 20 Uhr

Marlene Monteiro Freitas

›Jaguar‹

Tanz / Performance

€10.00 - €30



Ticket ab sofort erhältlich:

www.ruhrtriennale.de

+49 (0) 221.280 210

