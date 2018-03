Zum fünften Mal findet das große Frühlingsfest statt: vom 13. – 15.04. begrüßt PACT die neue Jahreszeit mit Performances, Konzerten, einem Kinderstück und kulinarischen Köstlichkeiten.



So sicher wie der Frühling kommt das Frühlingsfest bei PACT: in diesem Jahr mit drei außergewöhnlichen Produktionen – akrobatisch und energetisch, zwischen Glamour und Trash, und voller Fragen an die Maßstäbe eines ›guten Lebens‹.



Den Auftakt bildet am 13.04 die Berliner Choreographin Anja ›La Mula‹ Müller, die mit ›La Mula — ein Beatmusical‹ ein lautstarkes One-Woman-Spektakel geschaffen hat, in dem sie das Selbstverständnis der künstlerischen Bohème mit Witz und Poesie dekonstruiert. Ist Armut eine notwendige Konsequenz der künstlerischen Arbeit? Und wohin führt die tägliche Jagd nach Anerkennung und dem schnellen Ruhm? Bewaffnet mit Hammer, Schlagzeug und Mikrofon geht die furchtlose Beat-Artistin La Mula auf die Suche nach funkelndem Glamour, mitreißenden Moves und dem donnernden Puls unserer Zeit.



Was bleibt am Ende des großen Konsumrausches? Am 14.04. nimmt Liz Kinoshita in der Deutschlandpremiere von ›You Can’t Take It With You‹ die Balance zwischen Verschwendung und Genügsamkeit in den Blick. In einer puristischen Choreographie führt sie vor Augen, wie materielle Besitztümer zu Platzhaltern anderer Sehnsüchte und letztlich zu Ballast zu werden. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen Körper und Konsum, das Festhalten und Horten von Dingen, und hinterfragt, ob es möglich sein kann, sich von der verführerischen Macht des Konsums loszusagen. Anschließend an die Vorstellung entführt der japanische Klangkünstler ASUNA im PACT Foyer mit der Installation ›100 Toys‹ in außergewöhnliche Klangwelten: kleine Plastikfigürchen, ausrangierter Nippes und Kuriositäten sind die Instrumente mit denen ASUNA eine bunte, faszinierende Sound-Installation entstehen lässt.



Am letzten Tag des Frühlingsfestes, 15.04., ist das artistische Duo von Compagnie Barks erstmals mit ›Les Idées Grises‹ in Deutschland zu Gast: Geradezu magisch ist die Welt, in die sie kleine und große Zuschauer*innen mit tollkühner Akrobatik, einem beeindruckenden Bühnenbild und Griffen in die cineastische Trickkiste einladen. »Lasst uns die Absurdität akzeptieren, die Vernunft vergessen und über die Logik lachen!«, verkünden die Künstler François Lemoine und Bastien Dausse. ›Les Idées Grises‹ ist ein Stück für die ganze Familie und für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Für Kinder ab Kita-Alter wird darüber hinaus eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten.



Programm zum Frühlingsfest ­



FR 13.04. | 20 Uhr

Anja Müller

›La Mula – A Beatmusical‹

Performance

9 € / erm. 6 € inkl. VRR-Ticket (Frühlingsfest-Preis)



DEUTSCHLANDPREMIERE

SA 14.04. | 20 Uhr

Liz Kinoshita

›You Can’t Take It With You‹

Tanz / Performance

In englischer Sprache

9 € / erm. 6 € inkl. VRR-Ticket (Frühlingsfest-Preis)



SA 14.04. | 21.30 Uhr

ASUNA

›100 TOYS‹

Konzert / Performance / Installation

Eintritt frei



DEUTSCHLANDPREMIERE

SO 15.04. 15 Uhr

COMPAGNIE BARKS

›Les Idées Grises‹

Erw. 6 € / Kinder 3 € inkl. VRR-Ticket

Familientag mit Kinderbetreuung

