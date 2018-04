DNA Weekend: Junge, internationale Nachwuchstalente im Fokus

Ein Wochenende lang gehört die Bühne von PACT außergewöhnlichen Produktionen junger, internationaler Choreograph*innen, die als ›Focus Artists‹ vom renommierten, europäischen Netzwerk [DNA] Departures and Arrivals gefördert werden. Alle drei Produktionen sind bei PACT erstmals in Deutschland zu sehen.



Das Netzwerk [DNA] Departures and Arrivals ist ein Zusammenschluss europäischer Institutionen, deren gemeinsames Ziel in der Förderung und Weiterentwicklung des zeitgenössischen Tanzes in Europa liegt. Das zentrale Anliegen des durch die renommierte Schule P.A.R.T.S. initiierten Netzwerks ist die Unterstützung junger Choreograph*innen in Form von Koproduktionsstipendien, Residenzen, Coachings und Präsentationsmöglichkeiten. Bis zu acht Künstler*innen werden in diesem Rahmen jährlich als ›Focus Artists‹ ausgewählt. PACT ist Teil des [DNA] Netzwerks und zeigt am gleichnamigen Wochenende drei Produktionen von ›Focus Artists‹.



Den Auftakt bildet am Samstag, den 28.04., Elina Pirinen, ein Shootingstar der finnischen Performance-Szene. ›Concerto under Waterlilies‹ ist eine ungewöhnliche Komposition, in der Monets weltbekannte ›Seerosen‹, Beziehungsdramen und Mordfantasien, schwarzer Humor und gegenwärtige Lebensentwürfe ebenso eine Rolle spielen wie klassische, russische Musik. ›Concerto under Waterlilies‹ ist – auf klanglicher wie inhaltlicher Ebene –eine Auseinandersetzung mit Sergej Rachmaninows ›2. Klavierkonzert‹, einem Stück, das der Komponist, nach einer überwundenen Schaffenskrise, seinem ihn behandelnden Neurologen Nikolai Dahl widmete.



Ebenfalls am 28.04. begrüßen wir den marokkanischen Choreographen Radouan Mriziga, der mit seiner neuen Arbeit ›7‹ zu PACT zurückkehrt: Darin stellt er die Gigantomanie architektonischer Bauten der Fragilität des menschlichen Körpers gegenüber. Längst hat der Mensch mit technischen Mitteln seine natürlichen Grenzen überwunden – aber ist der Körper nicht schöner und mysteriöser als die dominanten Architekturen, die seinen Lebensraum bilden? Virtuos bespielt Mriziga in ›7‹ den ganzen Bühnenraum. Aus den fließenden Körperbewegungen der Tänzer*innen entsteht eine ornamentale Kreidezeichnung auf dem Bühnenboden.



In ›Andrade‹, am 29.04. bei PACT, verfolgt der belgische Choreograph Michiel Vandevelde die Frage, welche medialen Einflüsse sich in der westlichen Kultur vereinigen. Vandeveldes Stück ist eine methodische und theoretische Annäherung an das sogenannte Menschenfresser-Manifest des brasilianischen Schriftstellers Oswald de Andrade, in dem der Autor fordert, die »fremde« Kultur, statt sie zu exotisieren, radikal in die eigene aufzunehmen, sie sprichwörtlich zu »fressen«. In dem Versuch, die westliche Kultur mit Blick auf Andrades Manifest neu zu denken, verleibt sich Michiel Vandevelde für ›Andrade‹ Versatzstücke aus YouTube-Clips, Popmusik und choreographischem Material aus früheren Produktionen ein. Das Ergebnis ist ein intimes, explosives Solo.EndFragment



