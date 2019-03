Little Steven & The Disciples of Soul Summer of Sorcery Tour 2019

15.03.19

Aufgrund der großen Nachfrage kommt Steven van Zandt alias Little Steven mit den Disciples of Soul diesen Sommer für drei weitere Konzerte erneut nach Deutschland!



09.08.2019 Erfurt, HsD Gewerkschaftshaus

11.08.2019 Hanau, Amphitheater

13.08.2019 Nürnberg, Serenadenhof



Nachdem der Ausnahmemusiker bereits die letzten beiden Jahre Fans und Presse mit seiner Tour begeisterte, die ganz im Zeichen der Platte „Soulfire“ stand, kommt Little Steven nun mit seinem brandneuen Album „Summer of Sorcery“ zurück!



Als Steven nach der Bedeutung seines neuen Albums “Summer of Sorcery” gefragt wird, erklärt er: „Dieses Mal wollte ich die erste Vorfreude auf den Sommer festhalten. Dieser eine spezielle Sommer, wo man überglücklich ist, lebendig zu sein und einfach die pure Lebensfreude spürt.



Aufgenommen letztes Jahr mitten in der „Soulfire“ Tour und gemixt auch währenddessen, war es Steven van Zandts Plan, zwar einmal beim selben Genre zu bleiben, seinen einzigartigen Sound aber trotzdem weiterzuentwickeln.



Als langjähriges Mitglied der E Street Band bekannt geworden, und dort maßgeblich mitverantwortlich für den Rocksound dieser Ära, machte sich Little Steven schnell auch einen Namen in Hollywood als Schauspieler unter anderem in den Serien Lilyhammer und The Sopranos, aber auch als Komponist für Filmmusik.



Doch nicht nur die Musik liegt ihm am Herzen, auch der Kampf gegen Apartheid und für Frieden und Völkerverständigung ist ihm sehr wichtig. Er schrieb mehrere Protestsongs wie beispielsweise „Sun City“, bei dem unter anderem Bob Dylan mitwirkte und rief gemeinsam mit Peter Gabriel den „International Peace Day“ ins Leben. Sein Aktivismus brachte ihm zudem mehr als verdient einige Ehrungen durch die United Nations ein.



Doch damit nicht genug. Little Steven ist außerdem Gründer der Teachrock Foundation, die Lehrern online und in kostenlosen Workshops neue Unterrichtsmethoden und Inhalte beibringt, mit dem Ziel das Interesse der Schüler durch Musik zu wecken.



Auch seine eigene Radioshow “Little Steven’s Underground Garage“ war ein riesiger Erfolg. Insgesamt 750 Episoden hat es gegeben, in denen über 700 neue Bands vorgestellt wurden und dadurch eine Plattform erhalten haben.



Wenn ihr den Sommer also auch nicht mehr abwarten könnt und das musikalische Feuerwerk von Little Steven und den Disciples of Soul nicht verpassen möchtet, dann sichert euch jetzt eure Tickets!



Tickets gibt es ab 42€ (zzgl. Gebühren!) und ab dem 15.03.2019 unter www.pa-co.eu, www.adticket.de und allen anderen bekannten VVK Stellen.

