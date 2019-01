Geben Sie im neuen Jahr Ihr Wissen weiter - das neue Konzept der Karriereentwicklung

03.01.19

Dieses Jahr stellt Packt Publishing Ltd seine neueste Autorengruppe in den Dienst, die den Entwicklern, Codern und Architekten der nächste Generation unter die Arme greifen soll: Sie! Die Experten des Berufsalltags.



Packt, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Publikationstechnologie und Kodierung von eBooks und Videos, bittet die Technologie-Community, ihr Wissen weiterzugeben. Mit der eigenen Karriere im Hinterkopf soll sie den Technologieführern der nächsten Generation über eine Umfrage Ratschläge geben und Unterstützung leisten. Ziel ist es, ein neues Konzept der Karriereentwicklung zu entwickeln und herauszufinden, wie der Alltag der Mitglieder unserer Community aussieht.



Im Zuge dessen wird das eBook «Gutes weitergeben» erstellt. Es enthält Tipps und Einblicke in technologische Berufe. Statt altbackener Tipps zur Karriereoptimierung bittet Packs Experten des Berufsalltags, also Fachleute aus der ganzen Welt, die unsere Branche bewegen, um Einblicke und Ratschläge, die sie aus allem Positiven und Negativem ihres Arbeitsalltags gewinnen konnten.



Die aufschlussreichsten und nützlichsten Antworten aus der Umfrage veröffentlicht Packt in einem neuen eBook, das Anfang 2019 kostenlos zur Verfügung stehen wird.



Zu den Fragen, auf die «Gutes weitergeben» Antworten sucht, gehören folgende:



• Was sind die größten Mythen über die Arbeit in der Technologiebranche?

• Was ist Ihr ultimativer Karrieregeheimtipp?

• Wie halten Sie sich über alle neuen Entwicklungen und Neuigkeiten auf dem Laufenden?

• Was sind die üblichen Herausforderungen, mit denen Sie in Ihrem Beruf konfrontiert werden?

• Wen bewundern Sie am meisten und warum?

• Was ist der beste Ratschlag, den Sie erhalten haben und der Ihnen in Ihrer Karriere geholfen hat?

• Welchen Tipp würden Sie einem Studenten geben, der in Ihren Beruf einsteigen möchte?

• Haben Sie schon einmal Ihren Webserver überlastet? Wir alle machen Fehler. Wie gehen Sie mit ihnen um?

• Was lieben Sie an Ihrer Arbeit?



Alle Teilnehmer können die Umfrage hier beantworten: http://payitforward.packtpub.com/



Als Dankeschön nehmen alle automatisch an einer Verlosung teil, bei der sie eines von zehn Packt-Jahresabonnements im Wert von 300 $ gewinnen können.



Dave Maclean, Geschäftsführer und Gründer von Packt Publishing Ltd kommentierte «Gutes weitergeben» mit folgenden Worten: «Im Laufe der Zeit sammeln wir alle durch unsere Erfahrungen Erkenntnisse. Alle von uns haben bereits Fehler gemacht, aus ihnen gelernt und dadurch ihre Arbeitsweise verbessern können. Jetzt, wo das neue Jahr vor der Tür steht, denken wir darüber nach, was wir gelernt haben. Dazu möchten wir unsere Community aus Experten des Berufsalltags darum bitten, ihr Wissen mit Menschen zu teilen, die neu in der Branche sind, mit der nächsten Generation der «Changemakers».



«Wir für unseren Teil werden ein Buch herausgeben, in dem alle Tipps gesammelt sind, und werden dieses allen kostenfrei zur Verfügung stellen, die eine Karriere im Technologiesektor anstreben.»



Die Umfrage sollte nicht mehr als 10 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen und wird vollkommen vertraulich behandelt. Sofern nicht anderweitig vereinbart, werden keine Namen und sonstige Angaben weitergegeben.

