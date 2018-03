Zahlreiche Höhepunkte im Jubiläumsjahr

Am 9. und 10. Juni präsentiert Photo+Adventure Neuheiten und Trends sowie ein buntes Rahmenprogramm vor der außergewöhnlichen Industriekulisse des Landschaftsparks Duisburg-Nord. Erwartet werden zur fünften Auflage des Messe-Festivals für Fotografie, Reise und Outdoor rund 130 Aussteller und Marken. Mit von der Partie sein werden etablierte Branchengrößen wie der Premium-Partner Foto Leistenschneider ebenso wie innovative Start-ups, die in Duisburg ihre Neuheiten vorstellen werden.



Die Sortimente der Anbieter aus der Foto-Branche reichen dabei vom Selfie-Stick für Smartphone-Fotografen bis zum High-End-Objekiv für Profis. „Anfassen und Ausprobieren“ lautet die Devise, und dahinter verbirgt sich mehr als messeübliche Präsentationen am jeweiligen Verkaufsstand: Bei vielen Ausstellern kann das Equipment ausgeliehen und auf dem fotografisch höchst interessanten Gelände des Landschaftsparks ausgiebig getestet werden. Ein besonderes Foto-Motiv bieten dabei die drei Parkourläufer, die dreimal täglich mit spektakulärer Leichtigkeit und Kreativität Hindernisse aller Art überwinden und dabei scheinbar die Gesetze der Physik außer Kraft setzen.



Wer seine Fotografie-Kenntnisse vertiefen möchte, findet zudem ein umfangreiches Angebot an Workshops, Seminaren und Foto-Walks vor: "Automotive im Studio", "Bewegung, die bewegt" und "Abenteuer Storytelling" heißen etwa drei der vielen, spannenden und neuen Kursangebote der fünften Photo+Adventure im Landschaftspark Duisburg-Nord.



Erstmals als Photo+Adventure-Referentin mit von der Partie ist am zweiten Juni-Wochenende 2018 Laura Helena Rubahn mit einem Workshop zur Fantasy- und Beauty-Fotografie. "Sinnlich, detailreich, verträumt, wie gemalt oder einfach nur schön", so beschreibt das Fachmagazin DOCMA die Werke der aufstrebenden Fotokünstlerin, die innerhalb kürzester Zeit mit ihrem "LauraHelena Style" quasi ein eigenes fotografisches Genre etablieren konnte.



Rubahn fügt sich ein in eine illustre Runde namhafter Foto-Ikonen. So gehen beispielsweise Pavel Kaplun, Hochzeits- und Portraitfotograf Firat Bagdu, Naturfoto-Chefredakteur Dr. Hans-Peter Schaub sowie der Karlsruher Szene-Fotograf Thomas Adorff wieder mit verschiedenen Kursen an den Start.



Insgesamt 40 Workshops, 15 Seminare sowie je drei Outdoor-Aktivitäten und Fotowalks zählen schon jetzt zum Aufgebot des Messe-Festivals. Hinzu kommt die große Samstagabend-Multivisionsshow, die in diesem Jahr ins Partnerland Texas führt. Auf der Bühne werden Pavel Kaplun und Miho Birimisa vom Kreativstudio Kaplun den so genannten Lone Star State in all seinen Facetten mit faszinierenden Bildern, Videosequenzen, 360 Grad Panoramen und Drohnenaufnahmen präsentieren. Für die Show werden die bekannten Kreativkünstler eigens im April den „Wilden Westen“ bereisen. Die Live-Reportage am Samstag, 9. Juni, in der Kraftzentrale des Landschaftsparks wird somit auch erstmals eine Premierenvorstellung sein.



Spannende Destinationen wie Texas sind aber nicht allein am Samstagabend ein Thema. Bei den Reise-Ausstellern der Photo+Adventure ist so ziemlich alles zu finden – abgesehen vielleicht vom klassischen Urlaub von der Stange. Von Trekkingtouren zu den verwunschenen Maya-Stätten Mittelamerikas über Naturerlebnisse in der Sächsischen Schweiz bis hin zu Entdeckungsreisen durch Asien präsentieren Reiseveranstalter, Tourismusregionen und Ländervertretungen geheimnisvolle Orte, intensive Natur, beeindruckende Städte und unentdeckte Kultur sowohl an ihren Ständen als auch im Rahmen eines umfangreichen Bühnenprogramms an beiden Messetagen.



Wer lieber ganz auf eigene Faust auf große Tour geht, findet bei Ausstellern wie Campwerk alles, was man für ein prickelndes Outdoor-Abenteuer benötigt. Dieses kann man übrigens auch direkt in Duisburg erleben, etwa bei den Kletterkursen oder beim Klettersteiggehen mit dem Deutschen Alpenverein in den Bunkertaschen des stillgelegten Hüttenwerks im Zentrum des Landschaftsparks oder bei der Expedition Stahl durch den Hochseilgarten.



Weitere Informationen: www.photoadventure.eu



Tickets unter https://shop.photoadventure.eu



- Messetickets: 10 Euro (VVK), 12 Euro (Tageskasse), 8/10 Euro (ermäßigt)



Im Messeeintritt inklusive: Vortrags- und Shootingprogramm auf zwei Bühnen, verschiedene Foto-Ausstellungen, kostenloser Check&Clean-Service (Voranmeldung erforderlich)



- Multivision: 17,50 Euro (VVK), 19,50 Euro (Abendkasse), 15/17 Euro (ermäßigt)



- Workshops: ab 75 Euro



- Seminare: ab 5 Euro



- Fotowalks: ab 25 Euro



- Outdoor-Aktivitäten: ab 15 Euro



Über Texas:



Wilder Westen, Cowboys & Pioniergeist! Jeder kennt ihn, den Mythos von Texas. Mit seinen Sandstränden am Golf von Mexiko, den mächtigen Tälern des Rio Grande, den Wüstenregionen und Sumpflandschaften, den endlosen Prärien und trendigen Metropolen ist Texas jedoch weit mehr als das. Ursprünglichkeit trifft auf Moderne – willkommen im Lone Star State! Direktflüge in den zweitgrößten Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden ab Frankfurt und München mit Lufthansa, American Airlines und United Airlines angeboten. Weitere Informationen zu Texas auf www.traveltexas.de sowie www.facebook.com/TexasTourismDE.

P+A Photo Adventure GmbH

Photo+Adventure ist ein ursprünglich 2004 in Österreich ersonnenes Veranstaltungskonzept, das die Themenbereiche Fotografie, Reise und Outdoor auf gelungene Weise bündelt. Seit 2014 hat das Messe-Event mit Festival-Charakter auch in Deutschland eine Heimat. Immer am zweiten Juni-Wochenende versammelt das Team der P+A Photo Adventure GmbH rund 130 Aussteller und Marken im Landschaftspark Duisburg-Nord. Ergänzt wird das Messeangebot um ein mehr als buntes Rahmenprogramm mit Workshops, Ausstellungen, Vorträgen und Live-Shootings vor der spektakulären Industriekulisse des stillgelegten Hüttenwerks. Zusätzlich laden die Veranstalter im November zum Photo+Adventure intermezzo, den Workshoptagen im Landschaftspark Duisburg-Nord, und im Februar zur Messe in der Messe "abf präsentiert Photo+Adventure" nach Hannover. Im August 2017 fiel der Startschuss für Photo+Adventure certified, das neue Ganzjahresprogramm. Weitere Informationen: www.photoadventure.eu und www.facebook.com/...

