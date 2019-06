Pressemitteilung BoxID: 755652 (P+A Photo Adventure GmbH)

Eitel Sonnenschein - mit einer Ausnahme

Photo+Adventure 2019

Tausende Fotografen und Reiselustige trafen sich am vergangenen Pfingstwochenende im Landschaftspark Duisburg-Nord zur sechsten Ausgabe der Photo+Adventure. Vor der spektakulären Kulisse des ehemaligen Hüttenwerks präsentierten beim Messe-Festival für Fotografie, Reise und Outdoor rund 130 Aussteller und Marken innovative Produkte und aktuelle Trends.



Das Show-Programm im Außenbereich mit Burlesque-Künstlerin Leony La Roc, den Cheerleadern der Düsseldorf Pantherettes und auch den zahlreichen Star Wars Akteuren habe ihm bereits gut gefallen. Jetzt ist Hans-W. Grasteit gespannt, ob die „Photo+Adventure“ in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg-Nord vielleicht auch das eine oder andere Schnäppchen bereithält.



Ein solches hat Stephanie Meidler bereits im Blick. Das Messe-Angebot von Premium Partner Foto Leistenschneider für die Sony Alpha 6000 hat ihr Interesse geweckt. Als jemand, der gerne reist und vor allem dabei fotografiert, habe sie sich aber auch sehr über spannende Vorträge und beeindruckende Fotoausstellungen gefreut. Diese „haben mit wunderbaren Fotos einen tiefen Eindruck hinterlassen“, lobt die Oberhausenerin, die bereits zum dritten Mal das Messe-Festival für Fotografie, Reise und Outdoor besucht.



Zu den Wiederholungstätern unter den rund 11.000 Besuchern zählt auch Ulrich Wilmes: „Es war auch in diesem Jahr wieder super!!! Der Termin für 2020 ist schon reserviert“, lässt er die Photo+Adventure-Community via Facebook wissen. Für alle, die es ihm gleichtun möchten: Das zweite Juni-Wochenende, der im sechsten Jahr schon traditionell zu nennende Veranstaltungstermin, fällt dann auf den 13. und 14. Juni.



Rundum zufrieden mit ihrem Besuch der Photo+Adventure dürfte auch Michaela Reisaus gewesen sein. Die junge Castrop-Rauxelerin hatte beim Fotowettbewerb „Farbenfroh“ so manch alten Hasen hinter sich gelassen und sich mit ihrem Bild „Thinking in Boxes“ die Pole Position gesichert. Nun darf sie bald ein hochwertiges Tamron-Objektiv ihr Eigen nennen.



Zu den „alten Hasen“ zählte auch Markus van Hauten, der bereits „Sony World Photography Awards“-Gewinner auf seine Visitenkarten schreiben könnte und am Sonntag für Canon einen Vortrag zum Thema „Gute Landschaftsfotografie“ gehalten hat. Auch wenn es im Wettbewerb diesmal nicht für eine Platzierung ganz vorne gereicht hat, war er dennoch zufrieden – zumal er als einer von nur zwei Teilnehmern das Kunststück vollbracht hatte, gleich mit zwei Fotografien einen Platz in der Top 25 zu belegen.



Dass man keinen großen Namen benötigt, um trotzdem ein tolles Programm auf die Beine zu stellen, bewies das Kaplun Community Adventure. Das Kreativstudio Pavel Kaplun, hatte Hobbyfotografen eine – genaugenommen sogar zwei – Bühne geboten, um hier einmal selbst im Mittelpunkt zu stehen und andere Hobbyfotografen an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Geschäftsführer Miho Birimisa pries das Konzept als Novum in der Fotobranche und zeigte sich begeistert über die Resonanz aus der Community und die Qualität der Vorträge.



Entsprechend zufrieden gab sich auch Photo+Adventure-Geschäftsführerin Daniela Thies: „Wir sind in diesem Jahr regelrecht mit Lob überschüttet worden. Unsere Besucher heben immer wieder die familiäre Atmosphäre und die spektakuläre Location besonders hervor. Und die Aussteller freuen sich über stetig steigende Besucherzahlen, eine Vielzahl qualifizierter Kontakte und gute bis sehr gute Verkaufszahlen.“



Dass es nicht zu viel eitel Sonnenschein gab, dafür musste dann schon das Wetter sorgen. Der Freitag und Samstag zeigten sich stürmisch und vereinzelt regnerisch, was so manchem Foto-Workshop im Außenbereich dann auch die passende Abenteuer-Komponente verlieh. Bis zum Sonntag hatten sich die Wolken dann allerdings verzogen und ließen die Sonne mit Besuchern, Ausstellern und Veranstaltern um die Wette strahlen.

