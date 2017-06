METEOR - Dokumentartheater über eine Expedition auf dem Süd-Atlantik

Anlässlich des Wissenschaftsjahres 2016*17 – Meere und Ozeane realisiert das Theater „Das Letzte Kleinod“ (DLK) die Theaterinszenierung METEOR. Erzählt wird die Geschichte der ersten deutschen Atlantikexpedition in den Jahren 1925 bis 1927, die gleichzeitig interessante Einblicke in die heutige Meeresforschung verschafft. Die Zuschauer bekommen einen spannenden Einblick in die Historie, die Bedingungen, aber auch in die Bedeutung und Notwendigkeit der Meeresforschung. Das Projekt soll Verständnis für die Sensibilität des Lebensraumes Ozean und die Arbeitsbedingungen an Bord wecken.



Die Vermittlungsarbeit über die deutsche Meeresforschung ist ein zentrales Thema des Deutschen Meeresmuseums und führte zu der Idee, den Ozeanblauen Zug und damit das Theater Das Letzte Kleinod auf das Gleis vor dem OZEANEUM Stralsund einzuladen. Vor dieser einmaligen, maritimen Kulisse erwartet Theater- und Meeresfreunde sowie Zugliebhaber vom 05. - 08. Juli 2017 ein ganz besonderes Erlebnis.



13. April 1925: Das Forschungsschiff METEOR sticht von Wilhelmshaven aus in See und kreuzt in den Jahren von 1925 bis 1927 insgesamt dreizehn Mal über den Atlantik. Die METEOR trägt damit wesentlich zur Kartierung des Meeresbodens und der Strömungsverhältnisse bei. Inzwischen ist die METEOR III – die dritte Generation des Forschungsschiffs – auf den Ozeanen unterwegs und erforscht den maritimen Lebensraum sowie dessen Einfluss auf das Klima.



Jens-Erwin Siemssen, Autor und Regisseur des Theaterstücks, reiste im Dezember 2016 vier Wochen lang auf der METEOR III, um die Wissenschaftler während der Forschungsarbeit vor der südafrikanischen Küste zu begleiten. Die faszinierenden Eindrücke der Forschungsreise sind Gegenstand der Theatervorstellung. Dafür wurden drei Eisenbahnwaggons zum Forschungsschiff METEOR umgebaut und von Schauspielern und Musikern in Szene gesetzt. Von dort aus geht es auf dem Schienenwege durch Deutschland. Gespielt wird normalerweise an Bahnhöfen und auf Abstellgleisen. Die einzigen Vorstellungstermine in Mecklenburg-Vorpommern finden jedoch direkt auf den Schienen der Stralsunder Hafeninsel statt. Der Ozeanblaue Zug besteht aus neun Eisenbahnwaggons und dient als Theaterbühne und Unterkunft für die Mitwirkenden.



Originale Exponate der Meeresforschung, die in die Spielhandlung einbezogen werden, steuert das Deutsche Schiffahrtsmuseum bei. Das Publikum erlebt neben dem oft anstrengenden Alltag an Bord auch vergnügliche Ereignisse, wie die Äquatortaufe oder Ausflüge an Land. Die Besucher bekommen Zugang zu Laboren und tauchen in einem Projektionsraum in die wunderbare Welt der Meere und Ozeane ein. Wer mag, kann die Vorstellung mit einem Besuch im OZEANEUM verbinden.



Eintritt: 16,- € / 10,- € (Ermäßigte) / 6,- € (Schulklassen)

Tickets: www.das-letzte-kleinod.de, Tourismuszentrale Stralsund, Museumskasse OZEANEUM Stralsund



Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2016*17 – Meere und Ozeane, dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Stiftung Niedersachsen, Transwaggon GmbH, Theater der Welt, Landschaftsverband Stade, Stadt Stade, Alles Gute-Stiftung der Kreissparkasse Stade, Land Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Cuxhaven und Weser-Elbe Sparkasse. In Koproduktion mit der Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt Oder und der Landesbühne Niedersachsen Nord.



Das Theater „Das Letzte Kleinod“ wurde mit dem Theaterpreis des Bundes 2015 ausgezeichnet.

