Stromkrise in Gaza: Versorgungsprobleme wie im Krieg

Im Gaza-Streifen hat sich die Versorgungssituation mit Strom und Wasser seit dem Ende des jüngsten Kriegs im August 2014 erheblich verschlechtert. Darauf weist die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam hin. Ursache sind vor allem die seit April anhaltenden drastischen Einschnitte in der Stromversorgung, für die sowohl die palästinensische Autonomiebehörde als auch die israelische Regierung verantwortlich sind. Die Bevölkerung hat in der Folge kaum noch Zugang zu sauberem Wasser, Hygiene und Gesundheitsfürsorge.



Chris Eijekemans, Oxfams Landesdirektor für Israel und die Palästinensischen Gebiete, kommentiert: „Die Krise darf nicht weiter verschärft werden. Die Not der Zivilbevölkerung in Gaza für politische Zwecke zu missbrauchen, ist unverantwortlich. Die Menschen vor Ort sind in Folge des Zusammenbruchs der Wasser- und Abwassersysteme akut von Krankheiten bedroht und damit wie allzu häufig die Haupteidtragenden des Konflikts.“



Abwasser bleibt ungeklärt, Trinkwasser ist Mangelware



Bereits nach dem Krieg von 2014 waren die Hälfte der Abwasseraufbereitungsanlagen außer Betrieb. Heute funktioniert keine einzige mehr. Die Anzahl der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser und angemessenen Hygieneeinrichtungen haben, hat sich seither mehr als verdoppelt. Damals hatten 80 Prozent der Menschen noch vier Stunden Strom am Tag, heute sind es häufig nur noch zwei Stunden.



Widerstandskraft der Bevölkerung geschwächt



Aufgrund der 2006 verhängten Blockade, die den Personen- und Warenverkehr in und aus dem Gaza-Streifen extremen Beschränkungen unterwirft, ist die Armut der rund zwei Millionen zählenden Bevölkerung und ihre Abhängigkeit von internationaler humanitärer Hilfe weiter angestiegen. Auch diese Hilfsmaßnahmen werden durch die Stromkrise behindert.



Chris Eijekemans weiter: „Von der Reparatur von Wasserentsalzungsanlagen bis zur Unterstützung von Landwirten, Fischern und kleinen Unternehmen – die Stromkrise betrifft so gut wie alle Oxfam-Arbeitsschwerpunkte und die gesamte Wirtschaft in Gaza. Die extreme Drosselung der Stromversorgung stellt eine unrechtmäßige Strafmaßnahme gegen die gesamte Bevölkerung dar und muss sofort beendet werden.“



Die jüngste Verschärfung der Krise ist eine Folge der Drosselung der Stromzufuhr nach Gaza um 40 Prozent, die die israelische Regierung auf Wunsch der Palästinensischen Autonomiebehörde durchgeführt hat. Hintergrund sind politische Spannungen zwischen der Autonomiebehörde und der de-facto-Regierung in Gaza.

Im August 2014 litten 900.000 Menschen unter Mangel an sauberem Wasser und Hygieneeinrichtungen, heute sind es 2 Millionen.



Oxfam ist eine internationale Nothilfe- und Entwicklungsorganisation, die weltweit Menschen mobilisiert, um Armut aus eigener Kraft zu überwinden. Dafür arbeiten im Oxfam-Verbund 20 Oxfam-Organisationen Seite an Seite mit rund 3.500 lokalen Partnern in mehr als 90 Ländern.



