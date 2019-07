Pressemitteilung BoxID: 760690 (Outdoor against Cancer gUG)

So helfen Bewegung und Sport Krebspatienten

Petra Thaller und Thorsten Schulz über das Projekt Outdoor Against Cancer

Petra Thaller und Thorsten Schulz haben auf der OutDoor by ISPO ihr Herzensprojekt Outdoor Against Cancer präsentiert. Im Gespräch mit ISPO.com erklären sie, wie Sport Krebspatienten hilft und warum Bewegung für den Körper essenziell ist.



Die Journalistin und Bergsportlerin Petra Thaller wurde im Januar 2015 mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Aus dieser Krise heraus entwickelte die Powerfrau das Projekt Outdoor Against Cancer. Heute betreibt die Organisation nicht nur Aufklärung, sondern gibt regelmäßig Sportstunden und organisiert „Outdoor-Events“ für Krebspatienten. Der promovierte Sportwissenschaftler Thorsten Schulz entwickelte eine spezielle Trainerausbildung für Outdoor Against Cancer-Trainer.



Im Interview mit ISPO.com im Rahmen der OutDoor by ISPO sprechen Thaller und Schulz darüber, wie Sport und Bewegung bei Krankheiten helfen können.



