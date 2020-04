Pressemitteilung BoxID: 795571 (Outdoor against Cancer gUG)

OAC startet mit OACatHome ein kostenfreies Angebot für Krebspatient_innen mit Videoanleitungen zu Bewegung und Psycho Education

In Krisenzeiten gilt es zusammenzustehen, sich gegenseitig zu unterstützen, bis dato Geltendes nach ausführlicher Prüfung neu zu justieren. Dies hat Outdoor against Cancer OAC getan: Seit Donnerstag, dem 19. März haben wir für Corona-Zeiten und danach die bisherige OAC-Strategie um ein weiteres Angebot ergänzt. Videoanleitungen zu den Themen Bewegung und Sport sowie Psycho Education.



„Wenn angeleitete Bewegungsangebote für Krebspatient_innen auf unbestimmte Zeit ausfallen, muss das Angebot anderweitig gesichert werden. Daher gibt es ab sofort OACatHome für Bewegung und Psycho Education.



Für Krebspatient_innen sind die nachweislich wichtigen therapie- und heilungsrelevanten Bewegungsangebote weggebrochen. Psychoonkologische Beratungen finden aktuell telefonisch statt. Dieses Angebot reicht bei weitem nicht aus. Deshalb hat OAC entschieden, fehlende Angebote mit OACatHome sukzessive zu ersetzen bzw. zu ergänzen.



Deshalb habe ich am 19. März mit Unterstützung der Familie, Regisseur Jürgen G. Thaller, Tochter Sara Thaller und unserem IT-Team von IN2, Dr. George Ioannidis, mein persönliches Donnerstags-Training im Live-Stream über Zoom-Meeting mit Gruppenteilnehmer_innen und öffentlich über Facebook geteilt.“ Petra Thaller Founder & CEO OAC



Vor der Kamera erscheinen aktuell zwei Teams:

Team 1 in München: Petra Thaller und Hape Meier, ständiger Lehrbeauftragter und Physiotherapeut beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)



„Für mich ist es eine spannende und sinnstiftende Aufgabe für die Ansprüche und Möglichkeiten von Krebspatient_innen Bewegungs-Programme und -Anleitungen zu entwickeln. Sie sollen Spaß und Freude an der Bewegung bringen, die Fitness erhalten und bestenfalls steigern. Ziel von OACatHome ist es, die Erkrankten während der Therapie zu unterstützen und auch im Anschluss das Risiko eines Rückfalls zu minimieren.“ Hape Meier.



Team 2 in Köln: Helena Koine, Sportwissenschaftlerin mit psychoonkologischer Fortbildung zertifiziert von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) und Kevin Ellison, Sportwissenschaftler mit psychoonkologischer Fortbildung zertifiziert von der DKG



Im Beratungsgremium von OACatHome:



Privatdozentin Dr. med. Rachel Würstlein

Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum der Universität München, LMU und CCC München

Privatdozent Dr. med. Thomas Widmann

Initiator der Krebs-App „Movival – aktiv gegen Krebs“, Arzt und Wissenschaftler

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (