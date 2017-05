7TRADE gibt Partnerschaft mit der italienischen Marke VANNI bekannt!

7TRADE gibt Partnerschaft mit der italienischen Firma Nico S.r.l. für die Kollektion VANNI bekannt – einem der führenden italienischen Designer für exklusive Brillenfassungen. VANNI steht für erstklassige Qualität und italienische Eleganz und wird nun in Deutschland exklusiv durch 7TRADE vertrieben.



VANNI ist führend in der Welt der kreativen Eyewear. Die Firmengeschichte ist ein Garant für Qualität. Die Fassungen sind das Ergebnis italienischen Designs, das sich durch das exklusive Arbeiten mit Acetat und Metall und einem einzigartigen Feinschliff auszeichnet. Die Marke ist ein Innovator, der es zu verstehen weiß, mit Stil, exklusiven Materialien sowie der Ausgewogenheit von Form und Farbe umzugehen. VANNI ist seit mehr als 25 Jahren auf dem internationalen Markt und wird in über 45 Ländern verkauft.



Selbstverständlich ist VANNI hergestellt in Italien, das bedeutet, dass in jeder Phase des Produktionsprozesses eine wesentliche Verantwortung herrscht, vom Konzept und Design hin zur Beschaffenheit des Materials und den Komponenten von regionalen Zulieferern bis hin zur Fertigung in der italienischen Manufaktur.



„Diese wunderbare italienische Lifestyle Marke im Portfolio zu haben, bedeutet mir sehr viel! Die Marke ist unglaublich vielseitig und bietet für verschiedene Zielgruppen die perfekte Brille. Die Sonnenbrillenkollektion macht richtig Spaß und verkörpert die perfekte Assoziation zum italienischen Sommer.“ so Micha S. Siebenhandl



Giovanni Vitaloni betont: "Ich freue mich sehr, diese Partnerschaft auf dem deutschen Markt zu starten. Ich bin mir sicher, dass Micha S. Siebenhandl und sein fantastisches, leistungsstarkes Team einen wunderbaren Job vollbringen wird mit unserer Marke. Wir sind eine italienische Marke und wir sind stolz darauf, unseren Stil der Welt zu präsentieren. Die Kollektion ist eine Mischung aus innovativen Fertigungstechniken und Materialien sowie einer Vielzahl von leuchtenden Farben, absolut modern und anspruchsvoll. Micha versteht die Branche und den Markt wie kein anderer und vor allem versteht er den Geist unserer Marke, was für mich persönlich sehr wichtig ist."



Weiterführende Links finden Sie unter www.7-trade.de oder www.otc7.de und www.vanniocchiali.com

OTC SIEBENHANDL GmbH





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren