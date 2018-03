Oster(SCHL)EIersuche Nach dem Erfolg in den letzten Jahren veranstalten die Azubis der Ostseefjord Schlei GmbH am 31. März 2018 wieder eine Ostereiersuche in den Touristinformationen Schleswig und Kappeln

Die Ostereiersuche am Ostseefjord Schlei hat in den vergangenen Jahren viele Anhänger gefunden und wird auch 2018 wieder einen Tag vor Ostern von den Azubis der Ostseefjord Schlei GmbH (OfS) eingeläutet.



Gäste und Einheimische können am 31. März von 10 bis 14 Uhr einen gemütlichen Spaziergang auf den historischen Rundgängen in den Schlei-Städten Schleswig und Kappeln machen und sollten dabei die Augen nach den Ostseefjord-Schlei-Eiern aufhalten. Diese Ostereier (pro Person max. 1 Ei) sind mit einem OfS-Logo gekennzeichnet und das Los für ein tolles Präsent aus der Schlei-Region. Nach der Entdeckertour durch Schleswigs romantische Altstadt oder über Kappelns historische Pfade können die glücklichen Entdecker in eine der beiden Touristinformationen kommen und sich eines der begehrten Präsente aussuchen. Die entsprechenden Flyer mit den eingezeichneten Wegen sind in den Touristinformationen der Ostseefjord Schlei GmbH erhältlich.



Die Präsente und Gutscheine für diese Veranstaltung wurden erneut von engagierten Unternehmen aus der Region gestiftet. Dafür bedankt sich die OfS ganz herzlich!



Weitere Informationen zur Oster(SCHL)EIersuche und Wissenswertes über die Urlaubswelt rund um den Ostseefjord Schlei erhalten Interessenten auch unter www.ostseefjordschlei.de.

