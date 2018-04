Saisonstart unter freiem Himmel

Musikalisch, modern, mitreißend: Zum Saisonauftakt am 12. Mai 2018 lädt das Ostseebad Boltenhagen an der mecklenburgischen Ostseeküste mit der US-amerikanischen Band Cock Robin und einer anschließenden Laser-Violinenshow im Kurpark zu einem besonderen Auftakt. Ab 18 Uhr begeistert die Band um den Frontmann, Sänger, Bassisten und Keyboarder Peter Kingsbery. Die größten Erfolge feierte die Band in Europa mit den Singles „When your heart is weak“ (1985), dem Duett „The promise you made“ (1986) sowie der Auskopplung „Just around the corner“ (1987). Großer Abschluss des Abends bildet die Lasershow im Kurpark mit der einzigen Laserviolinistin Deutschlands, Mona Seebohm. Die 1978 in Düsseldorf geborene Künstlerin lernte schon mit fünf Jahren das Violinespiel. Seit 2012 bietet sie ein aufsehenerregendes Show-Konzept mit ihrer Laservioline an, welches sie schon weltweit in Clubs und bei VIP Events in Indien, Malaysia, Quatar, Jordanien und Spanien sowie auf der Fashionweek in Monaco präsentierte. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei. Eine Übersicht über das Musik-, Tanz- und Festivalprogramm 2018 findet sich unter https://www.boltenhagen.de/service/veranstaltungen/. Weitere Informationen zu Unterkünften und Sehenswürdigkeiten der Region unter www.boltenhagen.de.



Das Seebrückenfest, die Sommerserenade mit White Picknick und Kleinkunstfestival sowie das Ostsee Klassik Festival locken im Sommer zahlreiche Besucher an und der Herbst besticht mit Highlights wie der Veranstaltung Feen, Faunen und Fabelwesen und der Langen Nacht der Kunst mit Kunstauktion. Internationale, junge Musiker präsentieren im Rahmen der Konzertreihe „Ostseeklänge“ über das gesamte Jahr ihre musikalische Vielfalt. Wer selbst aktiv werden möchte, schwingt das Tanzbein bei Salsa und anderen lateinamerikanische Rhythmen im Sommer am Strand unter freiem Himmel oder beim West Coast Swing Tanzwochenende im September.



Das Ostseebad Boltenhagen, zwischen den Hansestädten Lübeck und Wismar an der mecklenburgischen Ostsee gelegen, begeistert Familien, Paare und Alleinreisende das ganze Jahr mit seinem feinsandigen fünf Kilometer langen Strand, einer imposanten Steilküste, einer 290 Meter in die Ostsee ragenden Seebrücke und dem Küstenwald, der das Örtchen in ein grünes Band einbettet. An zwei Promenaden reihen sich klassische Villen und Pensionen in restaurierter Bäderarchitektur aneinander. Dazwischen laden kleine Cafés, Restaurants und der Kurpark mit Konzertpavillon zum Verweilen ein. Konzerte, Festivals und Führungen sorgen das gesamte Jahr für kulturelle Vielfalt. Wer sportlich aktiv werden möchte, radelt in das Umland mit den Naturschutzgebieten Tarnewitzer Huk und Klützer Winkel, über Felder entlang der Redewischer Steilküste, zu alten Kirchen und herrschaftlichen Gutshäusern. Nordic Cross Skaten, Reiten, Schnuppertauchen in der Ostsee, Klettern im Kletterpark mit Ostseeblick und SwinGolf sind weitere Freizeitgestaltungen für Groß und Klein. Hafenflair erleben Gäste auf dem Resortgelände Weiße Wiek mit zwei Hotels und dem Yachthafen. Gleich nebenan befindet sich der Fischereihafen mit den Kuttern und kleinen, roten Holzhütten der Boltenhagener Fischer. Hier lässt sich fangfrischer Fisch genießen. Die Ostsee ist im Gegensatz zur Nordsee gezeitenlos und jederzeit zum Baden geeignet - es locken harmlose Wellen, weite Sandstrände, Feuer- und Bernstein sowie beständiges und mildes Wetter.

Ostseebad Boltenhagen

