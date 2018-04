Boltenhagen jazzt, rockt und feiert

Vier Tage Musik und Spaß: Die Kurverwaltung des Ostseebad Boltenhagen an der mecklenburgischen Küste zwischen Lübeck und Wismar und ihre Partner die Köstritzer Schwarzbierbrauerei sowie das Iberotel und Dorfhotel Boltenhagen laden von 24. bis 27. Mai 2018 zum 1. Köstritzer Festival an der Weißen Wiek. Den musikalischen Auftakt vollführt die Original Köstritzer Jazzband mit Gitarrist Torsten Goods am 24. Mai 2018 ab 19 Uhr. Neben dieser Musikrichtung begeistern verschiedene Bands und Musiker wie Johannes Maria Heretsch, Brazzo Brazzone, The Marching Saints, Die Schlick Schipper, Steve Horn, Anthony Thet & Band und Retrovelo als DJ Booth mit Soul, Funk, Blues, Gospel, Rock sowie Latin- und Balkanbeats. Die Musiker verschiedener Nationalitäten treten täglich zwischen 14 und 22 Uhr auf der Hauptbühne und verschiedenen Aktionsflächen rund um das Iberotel und Dorfhotel Boltenhagen auf. Kulinarisch begeistern unter anderem das Original Köstritzer Schwarzbier, Thüringer Mutzbraten, Fisch und Cocktails die Gäste. Mehr Informationen zum Festival, Unterkünften und Sehenswürdigkeiten der Region finden sich unter www.boltenhagen.de und telefonisch unter +49(0)388253600.



Das Ostseebad Boltenhagen begeistert Familien, Paare und Alleinreisende das ganze Jahr mit seinem feinsandigen fünf Kilometer langen Strand, einer imposanten Steilküste, einer 290 Meter in die Ostsee ragenden Seebrücke und dem Küstenwald, der das Örtchen in ein grünes Band einbettet. An zwei Promenaden reihen sich klassische Villen und Pensionen in restaurierter Bäderarchitektur aneinander. Dazwischen laden kleine Cafés, Restaurants und der Kurpark mit Konzertpavillon zum Verweilen ein. Konzerte, Festivals und Führungen sorgen das gesamte Jahr für kulturelle Vielfalt. Wer sportlich aktiv werden möchte, radelt in das Umland, über Felder entlang der Redewischer Steilküste, zu alten Kirchen und herrschaftlichen Gutshäusern. Nordic Cross Skaten, Reiten, Schnuppertauchen in der Ostsee, Klettern im Kletterpark mit Ostseeblick und SwinGolf sind weitere Freizeitgestaltungen für Groß und Klein.



Hafenflair erleben Gäste auf dem Resortgelände Weiße Wiek mit zwei Hotels und dem Yachthafen. Nebenan befindet sich der Fischereihafen mit den Kuttern und kleinen, roten Holzhütten der Boltenhagener Fischer. Hier lässt sich fangfrischer Fisch genießen. Die Ostsee ist im Gegensatz zur Nordsee gezeitenlos und jederzeit zum Baden geeignet — es locken harmlose Wellen, weite Sandstrände, Feuer- und Bernstein sowie beständiges und mildes Wetter.

