Pressemitteilung BoxID: 812684 (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft)

Statement des Ost-Ausschuss-Vorsitzenden Oliver Hermes zur Krise in Belarus

Statement des Vorsitzenden des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft Oliver Hermes zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise in Belarus:



„Die aktuelle Situation in Belarus beginnt sich negativ auf die Wirtschaft des Landes auszuwirken. Der belarussische Rubel wertete in den vergangenen Wochen kontinuierlich ab. Gleichzeitig äußern sich immer mehr Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Digitalwirtschaft, besorgt über die Rahmenbedingungen in ihrem Geschäftsbereich und für ihre Mitarbeiter.



Die Attraktivität des Standorts lebt insbesondere von qualifizierten Fachkräften im Land, die ein modernes und offenes Lebensumfeld wünschen. Zudem werden Strukturen benötigt, die unternehmerische Aktivitäten fördern und unterstützen. Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der deutschen Wirtschaft von großer Bedeutung, dass sich auch in Belarus Schritt für Schritt ein demokratisches, marktwirtschaftliches und wettbewerbsoffenes Umfeld entwickelt. Damit werden die Grundlagen gelegt, um ausländische Unternehmen im Land zu halten und Belarus als Standort für neue Unternehmen attraktiver zu machen.



Dafür müssen die Interessen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, zu denen auch Wirtschaftsverbände und Unternehmen zählen, Gehör im politischen Diskurs finden. Wenn dieser Dialog nicht stattfindet und staatliches Handeln verlorenes Vertrauen nicht zurückgewinnt, leidet der Wirtschaftsstandort Belarus massiv. Im Sinne der wirtschaftlichen Stabilität, im Sinne eines positiven, innovations- und wachstumsfreundlichen Wirtschaftsumfelds in Belarus, ist ein Austausch und die Diskussion mit allen relevanten gesellschaftlichen Kräften eine unabdingbare Voraussetzung. Eine lange Phase der Unsicherheit muss unbedingt vermieden werden.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (