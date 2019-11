Pressemitteilung BoxID: 773896 (Osnabrück - Marketing und Tourismus GmbH)

Westfalentag läuft gut an

Osnabrücker Händler sind zufrieden

Die Osnabrücker Innenstadt ist an Allerheiligen wieder zum Ausflugziel tausender Besucher aus Nordrhein-Westfalen geworden. Viele Gäste aus Richtung Münster, Steinfurt, Bielefeld und Gütersloh nutzten den Feiertag zum Bummeln und Shoppen in der Friedensstadt Osnabrück.



Der Einzelhandel freut sich über gute Umsätze



Bereits kurz nach Ladenöffnung füllten sich die Parkhäuser und die Einkaufsstraßen in der Innenstadt. Ein Blick in die gut besuchten Geschäfte deutete schon früh auf einen frequenzstarken Westfalentag hin. Schon am Mittag gab es positive Rückmeldung aus dem Handel. „Der Westfalentag ist super angelaufen. Die Kunden standen bereits vor Ladenöffnung in Schlangen vor der Tür“, berichtet Vanessa Waldvogel, Geschäftsführerin von Schäffer. Das Café sei voll und viele Besucher ziehe es vor allem in die Spielwarenabteilung. „Wir konnten zum Mittag bereits ein Umsatzplus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr feststellen und sind damit sehr zufrieden.“



Auch Dirk Pallapies, Filialleiter von Galeria Kaufhof, zeigt sich mit dem Westfalentag sehr zufrieden. „Aufgrund des herbstlichen Wetters kaufen unsere Kunden heute vermehrt Wintermode – von warmen Schuhen über Jacken bis zu Mützen, Handschuhen und Schals.“ Das Parkhaus bei Galeria Kaufhof sei schon um zehn Uhr voll gewesen und auch im Kaufhaus sei am Vormittag eine starke Besucherfrequenz zu verzeichnen, berichtet Pallapies. „Und die ersten Weihnachtsgeschenke wurden auch schon gekauft: neben Spielwaren zum Beispiel Parfum oder Schmuck.“



Innenstadt gut besucht



Auch Alexander Illenseer, Prokurist der Osnabrück – Marketing und Tourismus GmbH (OMT) bemerkte das rege Treiben schon am Vormittag: „Trotz des bedeckten Wetters war es voll in der Innenstadt. Das freut uns und bestätigt, dass unsere Werbemaßnahmen erfolgreich waren“, erklärt Illenseer. „Die Einzelhändler haben mit ihren Rabattaktionen ebenfalls zum Erfolg des Westfalentages beigetragen“. Laut Illenseer ist Allerheiligen der stärkere der beiden Westfalentage in Osnabrück. „Das bestätigt auch die lasergestützte Passantenfrequenzmessung, denn gegenüber dem Westfalentag am 20. Juni dieses Jahres konnten am Vormittag im Durchschnitt 25 Prozent mehr Passantenbewegungen gezählt werden.“ Zudem konnte eine Steigerung von fünf Prozent im Vergleich zu Allerheiligen im Vorjahr festgestellt werden.



Ein Besuch auf dem Herbstjahrmarkt rundet den Besuch in Osnabrück ab. Noch bis zum 10. November lockt der Herbstjahrmarkt an der Halle Gartlage mit rasanten Fahrten, gebrannten Mandeln und jeder Menge Spaß.



Am Freitag, den 29. November, locken die Einzelhändler erneut mit zahlreichen Rabattaktionen in die Innenstadt. Die Geschäfte haben dann länger geöffnet: Bis 21 Uhr kann nach Herzenslust eingekauft werden.



Am 25. November startet der Historische Weihnachtsmarkt. Bis zum 22. Dezember hat der Markt täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eiszauber am Ledenhof gibt bereits am 15. November die Eisbahn frei und im Schlossinnenhof findet erneut das „Winterdorf am Schloss“ an den Adventswochenenden – jeweils donnerstags bis sonntags – statt.



