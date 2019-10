Pressemitteilung BoxID: 772268 (Oriento GmbH)

03. Internationaler Markt der Völker

Weltbasar in Ladenburg

Der „Internationale Markt der Völker“ geht in die dritte Runde und öffnet seine Pforten vom 08. - 10. Nov. 2019 im Gutshof Ladenburg. Gefeiert wird ein internationales Fest mit hochkarätigem Kunsthandwerk sowie einem bunten Rahmenprogramm mit vielfältigen Eindrücken aus den Bereichen Musik, Tanz und Kultur.



Es präsentieren sich 25 herausragende Ausstellerinnen und Aussteller, die Kunst-/ Handwerk, Kultur und Kulinarisches aus aller Welt anbieten und den "Gutshof Ladenburg“ in einen "Weltbasar" zum Anfassen und Erleben verwandeln.



Handgefertigter Schmuck, einzigartige Sammlerstücke, Leder- und Korbwaren, Keramiken, hochwertige Textilien bis hin zu kreativen Wohnaccessoires und vieles Andere mehr können an diesen 3 Tagen in Ladenburg bestaunt und gekauft werden.



Neben dem Kunsthandwerk wird ebenfalls ein internationales Rahmenprogramm dargeboten. So lädt ein original aus Nordafrika stammendes Königszelt den Besucher ein, bei Tee und Gebäck den Klängen der Kora zu lauschen. Täglich wird ein authentisches und abwechslungsreiches tänzerisches Programm auf hohem Niveau geboten.



Der kulinarischen Vielfalt sind dieses Jahr ebenfalls fast keine Grenzen gesetzt. So wird eine Auswahl an authentischen Gerichten aus verschiedensten Teilen dieser Erde geboten, die vor den Augen der Besucher frisch zubereitet werden. Familien mit Kindern sind herzlichst eingeladen, den Markt zu besuchen und an den täglich vor Ort stattfindenden Kreativ-Workshops teilzunehmen. Für die Organisatoren stehen Originalität und Handarbeit stets im Vordergrund. Das Ziel ist es, den Gästen einen Einblick in die Handwerks-/ Kunst und Kultur afrikanischer, südamerikanischer und asiatischer Länder zu bieten.



Das gesamte Programm inkl. Ausstellerregister ist abrufbar unter www.marktdervoelker.de/ladenburg/



Veranstaltungsort:

Gutshof Ladenburg

Schriesheimer Straße 101

68526 Ladenburg

Öffnungszeiten:

Fr. 08. + Sa. 09.Nov. 11 – 21 Uhr

So. 10.Nov. 11 – 18 Uhr

Eintritt: 5 € (Kinder bis 12 Jahre frei)





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (