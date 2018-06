Stilvolles Fünf-Sterne-Resort für Montenegro

Luxusrefugium zwischen Adria und Bergkulisse: An der herrlichen Küste Montenegros öffnet am 14. Juli 2018 The Chedi Luštica Bay seine Pforten. Das 111-Zimmer-Resort liegt direkt am Yachthafen und bildet das Herzstück und architektonische Highlight des neu entstehenden Wohn- und Ferienorts Luštica Bay. Mit seinen geschmackvoll gestalteten Zimmern und Suiten, privatem Strand, Infinity-Pool, einem einladenden Spa-Bereich in intimer und warmer Atmosphäre sowie einem herausragenden kulinarischen Angebot bringt das Resort eine neue Klasse der Hotellerie nach Montenegro. Ein Grund mehr für eine Reise in das kleine Land an der Adria, das als eine der vielfältigsten und schönsten Urlaubsdestinationen Europas gehandelt wird.



Durchdachte Gestaltung im Einklang mit der Umgebung



Das von dem renommierten amerikanischen Architektenteam tvsdesign entwickelte Resort greift den traditionellen Stil der Region auf und fügt sich so harmonisch in seine Umgebung ein. Beim Entwurf des Interieurs ließen sich die auf Luxushotellerie spezialisierten Innenarchitekten GG & Grace vom mediterranen Flair inspirieren, das sie mit modernen Designelementen und hellen, warmen Farbtönen gekonnt in Szene setzen.

Das elegante Ambiente setzt sich in den 110 Zimmern und Suiten und dem 165 Quadratmeter großen Penthouse fort. Deckenhohe Fenster lassen viel Licht ins Zimmer fluten und geben den Blick auf die umgebenden Berge oder die Bucht frei. Auch die Ausstattung reflektiert mit hochwertigen Möbeln, raffinierter Beleuchtungstechnik und Details wie Regendusche oder Badewanne mit Meerblick viel Sinn für Design und Qualität.



Strand- und Spa-Urlaub für Genießer



Sonnenanbeter kommen am privaten Strand des Resorts genauso auf ihre Kosten wie rund um den Infinity-Pool, der über drei Ebenen fließt und nahtlos ins Meer überzugehen scheint. Im hoteleigenen Spa schaffen edle Holzwände und -böden, großzügige Keramikflächen und organische Formen eine friedvolle, naturnahe und authentische Atmosphäre. Die Anwendungen machen sich die Wirkung traditioneller östlicher Heilmethoden zunutze und regenerieren so Körper und Geist auf sanfte Weise. Ein beheizter Innenpool mit Meerblick und Liegebereich, Sauna, Dampfbad und ein Fitnessraum mit modernsten Geräten runden das Wellness-Angebot ab.



Hochkarätige Gastronomie und Veranstaltungsmöglichkeiten



Das „The Restaurant“ wartet als internationales Restaurant mit Themenabenden auf und bietet den Gästen ein vielfältiges Angebot. Ob Frühstück oder Abendessen – mit Live Cooking Stations, Buffet und einer großzügigen Terrasse bleiben keine Wünsche offen. Direkt an der Marina können die Gäste im „The Spot“ asiatisch inspirierte Snacks und leichte Gerichte genießen. Das legere Restaurant steht für Showküche und mediterrane Cuisine mit einer Nuance asiatischen Einflusses. Live Music oder ein DJ sorgen für eine ungezwungene und herzliche Atmosphäre.



Die Bar „The Rok“, auf einer natürlichen Felsterrasse oberhalb des Strandes gelegen, ist der ideale Platz für kleine Leckereien zwischendurch oder einen Cocktail bei Sonnenuntergang. In der Lobby Bar trifft man sich zum Nachmittagskaffee oder für einen gepflegten Drink am Abend.



Mit seinem 175 Quadratmeter großen Ballsaal, einem kleineren Tagungsraum und repräsentativem Empfangsbereich bildet das The Chedi zudem den passenden Rahmen für verschiedenste Events, von der Familienfeier über das Incentive-Programm bis hin zur Konferenz. Als besonderes Extra können MICE-Kunden die gesamte Destination Luštica Bay als Spielwiese nutzen und so ihre Events auf ein ganz neues Level heben.



„Wir freuen uns, mit dem neuen The Chedi Luštica Bay neue Maßstäbe für Luxusurlaub im Mittelmeerraum zu setzen. Die Gäste sollen sich nicht nur im Haus selbst, sondern auch im Ort sofort wohl und heimisch fühlen. Mit dem Projekt möchten wir Reiseveranstaltern und Urlaubern zeigen, dass Montenegro nicht ohne Grund zu den aktuellen Trenddestinationen zählt und ihnen mit dem neuen The Chedi den perfekten Ausgangspunkt für ihre Reise bieten.“, so Jens Freise, Vice President Marketing und Sales der Orascom Development Holding AG.



Luštica Bay: Urlaub im ersten öko-zertifizierten Ort Montenegros



Das The Chedi ist das erste Resort des neu konzipierten Wohn- und Ferienortes Luštica Bay. Neben mehreren weiteren Hotels entstehen hier zwei Yachthäfen, ein 18-Loch-Golfplatz sowie eine Vielfalt an Gastronomie-, Konferenz- und Shoppingangeboten sowie Wellness- und Freizeiteinrichtungen: Die Bewohner und Gäste können auf fast 700 Hektar Fläche am Leben rund um Ortskern, Promenade und Marina teilhaben – gleichzeitig gibt es viel Raum für Ruhe und Erholung. Bei der Entwicklung des Ortes lag besonderes Augenmerk auf der großzügigen Flächenaufteilung und der nachhaltigen Bauweise mit lokalen, umweltfreundlichen Materialien. Luštica Bay wird damit das erste öko-zertifizierte Projekt des Landes sein.

Die Bucht ist gleichzeitig der perfekte Ausgangsort für die Entdeckung Montenegros. Mit seinen traumhaften Stränden, tiefen Schluchten, dichten Wäldern und beeindruckenden Berglandschaften zählt das kleine Land zu den attraktivsten und gleichzeitig am schnellsten wachsenden Reisezielen Europas – Aktivurlauber und Abenteurer kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Kulturliebhaber und Geschichtsinteressierte.



Mehr Informationen finden Sie unter www.chedilusticabay.com





Orascom Development Holding AG

Die Orascom Hotel Management AG hat sich in den vergangenen Jahren als Tochter der Orascom Development Holding AG am internationalen Hotelmarkt etabliert. Zu den Vorzeigeprojekten des Landentwicklers zählen die Destinationen El Guona in der Nähe zum ägyptischen Hurghada, Taba Heights an der Spitze der Sinai-Halbinsel und die Schweizer Destination Andermatt. Das Portfolio umfasst gegenwärtig 35 Hotels und verbindet damit internationale Vielfalt unter einem Dach. Weitere Großprojekte sind für Großbritannien und Marokko in Planung. Mehr Informationen unter www.orascomdh.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren