jazzopen 2020 mit Cat Stevens und Sting

BE JAZZ, BE OPEN! Das Bekenntnis zu den verschiedenen Musikstilen ist auch die Überschrift für die 27. Auflage der jazzopen stuttgart. Von Donnerstag, 9. Juli, bis Sonntag, den 19. Juli 2020, geben große Stars, Geheimtipps und Newcomer in der City den Ton an. Im magischen Dreieck zwischen Schlossplatz, Altem Schloss und dem Jazzclub BIX am Eingang zum Leonhardsviertel können die Zuschauer auf eine musikalische Entdeckungsreise gehen. Und wer immer noch mehr will, lauscht im SpardaWelt Eventcenter am Hauptbahnhof hochklassigen Jazz-Acts oder auf den „Open Stages“ im StadtPalais am Charlottenplatz und dem Pavillon auf dem Schlossplatz den eintrittsfreien Konzerten. Einen Teil des Line-ups 2020 veröffentlichen wir bereits heute. Weitere Künstler folgen in den nächsten Wochen.



Greatest Hits und ein starkes Doppel

Auf der Hauptbühne im Ehrenhof des Neuen Schlosses auf dem Schlossplatz bieten außergewöhnliche Künstler wieder ebenso hochklassige wie hoch emotionale Konzerte. Lenny Kravitz ist einer der sicheren Garanten dafür. Here To Love heißt das neue Live-Programm des Rockstars, der die Konzerte auf dem Schlossplatz am Mittwoch, 15. Juli, eröffnet. Am Donnerstag, 16. Juli, erwartet die Besucher ein außergewöhnliches Double – mit „Van the Man“ Van Morrison, den John Lee Hooker einst als „besten weißen Bluessänger überhaupt“ bezeichnet hat. Den Abend beschließt Songwriter Yusuf/Cat Stevens. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte und Welthits wie Morning Has Broken und Father and Son haben ihn zum Mythos werden lassen. Am Sonntag, 19. Juli, präsentiert Sting sein gefeiertes Welttour-Programm My Songs. Die Fans können sich auf ein Feuerwerk seiner Klassiker aus Police-Zeiten und als Solokünstler freuen – von Message in a Bottle bis Englishman in New York und von Roxanne bis Every Breath You Take.



Sprachenvielfalt im Arkadenhof

Besucher, die das Alte Schloss mit seiner außergewöhnlichen Atmosphäre als bevorzugten Aufenthaltsort wählen, erwarten ebenfalls große Abende. Ein Hauch von Melancholie und viel guter Laune weht am Freitag, 10. Juli, durch den Arkadenhof. Bê Ignacio, die Deutsch-Brasilianerin vom Bodensee, macht wieder Station bei den jazzopen und präsentiert mit großer Band inklusive Streicher ihr neues Album Amazonia. Anschließend bietet Pink Martini laut Orchesterchef Thomas M. Lauderdale wieder „ein ausgelassenes Einmal-rund-um-die Welt-Abenteuer“ mit einem Genre-Mix aus Jazz, Klassik, Oldschool-Pop und Songs in vielen verschiedenen Sprachen. Das Double am Samstag, 11. Juli, eröffnet die Jazzsängerin und Musicalstar Lisa Simone. Die Tochter von Jazz- und Blues-Ikone Nina Simone veröffentlicht in diesem Herbst ihr drittes Album Need of Love mit zwölf Songs voller Soul, Gospel, Blues und Reggae. Den Abend beschließt der sechsfache Grammy-Award-Gewinner David Sanborn. Der Saxophonist gilt als einer der einflussreichsten Musiker der letzten 20 Jahre im Bereich Pop, R&B und Fusion. Jazz-Rock und vieles mehr erwartet die Besucher am Dienstag, 14. Juli. Das Double beginnt schon mit einem Doppel. Saxophonist Bill Evans und Ausnahmegitarrist Robben Ford stehen mal wieder gemeinsam auf der Bühne. Anschließend gibt der Bass den Rhythmus vor. Stanley Clarke, der zuletzt 2018 die jazzopen-Besucher begeistert hat, präsentiert erneut seine Band aus jungen Wilden.



Der Vorverkauf für die bereits bekannten Auftritte beginnt mit einem exklusiven Online- Presale über CTS Eventim am Donnerstag, den 21. November um 10 Uhr auf www.jazzopen.com. Der reguläre Vorverkauf startet am Montag, den 25. November um 10 Uhr im jazzopen-Ticketshop, bei allen Vorverkaufsstellen von Eventim und Easy Ticket Service sowie der tix-box-Hotline 0711-99 79 99 99.

