Pressemitteilung BoxID: 776595 (Optimahl Catering GmbH)

Optimahl schnürt das Service-Paket für die Weihnachtsfeier

Außergewöhnliches Top-Locations-Angebot für die Weihnachtsfeier

Wer seine Weihnachtsfeier zügig bucht, wird belohnt mit den schönsten und aufregendsten Locations in Berlin und Umgebung. Die sind schnell vergeben, bereits jetzt lohnt es sich, Ausschau nach den Top-Locations der Hauptstadt und ihrer Umgebung zu halten. Und wer mehr als nur ein perfektes Catering sucht und sich gänzlich bei der Organisation seiner Weihnachtsfeier zurücklehnen möchte, den unterstützt das Team von Optimahl Catering wahlweise nicht nur bei der Suche nach einer Top-Eventlocation, es schnürt auch dafür das rundum passende Service-Paket.



Das umfasst die Auswahl der Event-Location, geht über die Planung der Aktivitäten während der Feier und die stimmungsvolle Dekoration bis hin zu den kulinarischen Highlights eines perfekt abgestimmten Caterings. Der Rahmen muss stimmen, deshalb hält Optimahl auch besondere Geheimtipps für jeden Anspruch vor.



Fahrten auf dem Wasser haben in Berlin ihre Tradition. Wen es in der Adventszeit auf das Wasser zieht, geht bei Stern und Kreis an Bord und erlebt die Faszinationen der Hauptstadt aus anderer Perspektive. Die 30 Schiffe umfassende Flotte bietet den Rahmen für den individuellen Schiffsausflug. Für das kulinarische Highlight sorgt Optimahl mit einem Catering je nach Wunsch und Geschmack – von Fingerfood über Buffetvariationen bis hin zu raffinierten Menüs.



In Madame Tussauds Berlin wird mit viel Prominenz, interaktiv und vor beeindruckender Kulisse gefeiert. Auf 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind 120 nationale und internationale Prominente und Legenden aus der Zeitgeschichte zum Anfassen nah und laden zum Anstoßen ein. Auch hier setzt Optimahl die kulinarischen Akzente mit seinem fein abgestimmten Catering-Angebot.



Die X-Mas-Specials in der esswirtschaft Adlershof und die denkmalgeschützte Turbinenhalle in Moabit mit ihrem außergewöhnlichen Ambiente sind weitere Beispiele für Locations, die individuelle und einmalige Weihnachten versprechen. Für jeden Anlass und Bedarf sucht und gestaltet Optimahl Catering den passenden Rahmen und hält dafür noch weit mehr außergewöhnliche Specials und Locations vor – in Berlin und seinem Umland.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (