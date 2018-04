Optimahl präsentiert die neuen Eisspezialitäten für Frühling und Sommer 2018

Das Berliner Cateringunternehmen Optimahl stellt demnächst die neuen Eisspezialitäten für Frühling und Sommer 2018 vor. Das Voting mit ausgiebigen Tests findet gerade noch „auf der Straße“ statt. Dazu Mirko Mann, Gründer und Geschäftsführer von Optimahl: „Wir stellen unseren Kunden die aktuellen Kreationen vor und lassen sie abstimmen“.In diesem Jahr lautet das Thema „Sweet Cakes“. Darauf aufbauend gibt es eine große Auswahl an „eisigen“ Geschmackserlebnissen. Die Palette reicht von Kalter Hund, Mohnkuchen und Apfel-Streusel über Mandarine-Schmand, Erdbeer- und Rüblikuchen bis zu Blueberry Cheesecake und Schwarzwälderkirsch. „Besondere Aufmerksamkeit konnten wir mit den Eissorten ‚Obstkuchen mit Kokos und Granatapfel’ sowie ‚Mandel Tarte und Salzkaramell’ erzielen. „Jetzt sind wie gespannt, wie unsere Cateringgäste im MICE-Bereich auf die Auswahl reagieren und welches Sorte am Ende der Saison unser ‚Eis des Jahres’ geworden ist“, so Mirko Mann. Demnächst stehen die neuen Eissorten in den Outlets und Locations von Optimahl in Berlin und Umgebung zur Verfügung. Dazu zählen die Rennbahn Hoppegarten oder die Seelodge Kremmen. Auch bei den anstehenden Poloturnieren auf Sylt und in Berlin wird das Eis von Optimahl voraussichtlich wieder eine große Rolle spielen . . .

Die bio-zertifizierte Optimahl Catering GmbH aus Berlin zählt zu den führenden Unternehmen der Branche in Deutschland. 1994 als Kleinunternehmen von Mirko Mann und Ulrich Schulze gegründet, realisiert Optimahl heute deutschland- und europaweit innovative Catering-Konzepte für seine zahlreichen Auftraggeber aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Sport. In 2016 bewirtete das Optimahl-Team fast 139.000 Gäste auf knapp 1.200 Veranstaltungen. Beste Produktionsbedingungen in einer der größten Küchen Europas stehen bei Optimahl im Einklang mit höchstem Anspruch an die Qualität von Zutaten, Speisen und Inszenierung.

