Neuveröffentlichung 06. September "Mozart - Zero to Hero": Daniel Behle mit den berühmtesten Tenorarien von Mozart

„Mozart – Zero to Hero“







Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)







Don Giovanni: Dalla sua pace; Il mio tesoro intanto



Die Entführung aus dem Serail: Hier soll ich dich denn sehen; Konstanze! Konstanze!; Wenn der Freude Tränen fließen; Ich baue ganz auf deine Stärke



Die Zauberflöte: Dies Bildnis ist bezaubernd schön



Cosi fan tutte: Un’aura amorosa; Ah, lo veggio



La Betulia liberata: D’ogni colpa la colpa maggiore



La Clemenza di Tito: Se all’impero, amici Dei



Idomeneo: Fuor del mar







Daniel Behle, Tenor



L’Orfeo Barockorchester



Michi Gaigg (Leitung)







Sony Classical 19075964582







Daniel Behle veröffentlicht am 6. September sein Soloalbum „Mozart – Zero to Hero“ mit den berühmtesten Mozart-Arien für Tenor – vom scheinbaren Verlierer Don Ottavio bis zum schicksalsgetriebenen Kreterkönig Idomeneo. Begleitet wird er vom L'Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg.







Mit dem Mozart-Programm „Mozart – Zero to Hero“ geht die künstlerische Zusammenarbeit zwischen Tenor Daniel Behle und dem L'Orfeo Barockorchester unter der Dirigentin Michi Gaigg nach einem vielgelobten Album mit raren Arien von Schubert in die zweite Runde. Im Fokus stehen diesmal die bekanntesten Tenorarien Mozarts, u.a. aus „Die Zauberflöte“, „Don Giovanni“, „Die Entführung aus dem Serail“ und „Così fan tutte“. Auf den großen Opernbühnen der Welt hat Behle bereits den Don Ottavio im „Don Giovanni“ oder Tamino in „Die Zauberflöte“ gesungen, nun folgt seine erste Solo-Aufnahme mit Repertoire Mozarts bei Sony Classical. „Mozart – Zero to Hero“: Der Titel ist Programm, denn gewisse Ähnlichkeiten zwischen der Entwicklung der Figuren aus den von Mozart verwendeten Opernstoffen vom vermeintlichen Verlierer zur strahlenden Heldengestalt und der Karriere des Komponisten vom Salzburger Hofmusicus zum gefeierten Bühnendramatiker in München, Prag und Wien sind keineswegs zufällig.







Daniel Behle ist als Sänger in Konzert, Lied und Oper gleichermaßen erfolgreich und tritt an den wichtigen Opernhäusern weltweit auf. Sein breit gefächertes Repertoire reicht von barocken Meisterwerken über klassisches und romantisches Repertoire bis hin zu Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts.







Die mehrfach ausgezeichnete Michi Gaigg gründete gemeinsam mit Carin van Heerden 1996 das L’Orfeo Barockorchester, das seit nunmehr zwei Jahrzehnten zu den markantesten Stimmen in der Alten Musik gehört. Die umfangreiche Diskographie, darunter einige Opern- und Ersteinspielungen sowie ein Schubert-Arien-Album mit Daniel Behle, wurde mehrfach ausgezeichnet.



Termine Daniel Behle (Auswahl)







13., 16., 19., 22., 25., 28. September, 3., 8., 10. Oktober



Live-Kinoübertragung am 8. Oktober



Wolfgang Amadeus Mozart: „Don Giovanni“



Royal Opera House London, Covent Garden







16. Oktober



Mozart: Zero to Hero



Hamburg, Elbphilharmonie







10. November



Felix Mendelssohn Bartholdy: „Elias“



Göppingen, Oberhofen- und Stadtkirche







30. November, 8., 14. Dezember



Richard Wagner: „Lohengrin“ (Debüt in der Titelrolle)



Dortmund, Theater

