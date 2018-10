Wo das Herz schlägt...

05.10.18

Die Verbindung von Digital und Analog mit dem „Heartbeat“: Mit seiner Eventreihe „Online Birds Heartbeat“ hat der Spezialist für digitales Marketing in der Hotellerie eine Kundenveranstaltung der besonderen Art initiiert. Am 24. September 2018 kamen zum ersten Mal Hoteliers aus der DACH Region im Münchner Büro von Google zusammen, um sich zu vernetzen, ihr Wissen über die digitale Zukunft zu vertiefen und auch Impulse zum in der Hotelbranche allgegenwärtigen Thema „Mitarbeiterwertschätzung“ mitzunehmen.



Ein ungewöhnlicher Name mit großer Bedeutung

Der Name Heartbeat verbindet bei Online Birds Digital und Analog. In der digitalen Welt steht der Begriff für eine Netzwerkverbindung zwischen zwei (oder mehr) Rechnern in einem Cluster, die sich gegenseitig darüber benachrichtigen, dass sie betriebsbereit sind und ihre Aufgaben erfüllen können. Analog betrachtet möchten die Online Birds eine solche Verbindung zwischen ihren Kunden ermöglichen: Sie sollen voneinander und miteinander lernen, wichtige Kontakte knüpfen, sich austauschen und eventuelle Synergien entdecken – mit dem digitalen und personellen Wissen als Ansporn.



Mehr als Search und Maps

Den Auftakt der Veranstaltung „Online Birds Heartbeat“ machte Christian Hoffmann, Strategic Partner Lead von Google. Aufgrund der besonderen Verbindung von Online Birds und Google durch die Premier-Partnerschaft diente das kreative Büro von Google als Veranstaltungsort. In seinem Vortrag gab Christian Hoffmann exklusive Einblicke in die weltweit bekannte Innovationsfabrik. YouTube freut sich über 4,3 Millionen Views pro Sekunde, mit dem Fokus 10X möchte Google sich nicht nur verbessern, sondern ihr Produkt zehnmal so gut neu auflegen. Probleme komplett neu zu überdenken ist das Kerngeschäft der Innovationsfabrik: Für 10X müssen die Produkte in alle Einzelteile zerlegt und davon ausgehend neu erdacht werden. Die Hoteliers durften sich das Project Loon anschauen und erfuhren, was es hinter den Kulissen des Konzerngiganten zu entdecken gibt.



Wie man im digitalen Zeitalter seine Kunden perfekt anspricht

Von Google zu Online Birds: Kilian Allesch und Sophie Döde gelang die erfolgreiche Überleitung zu den Themen, die für die Hoteliers unmittelbar relevant sind. Sie veranschaulichten in zwei Vorträgen mit ihren Kunden 25hours sowie 12.18. (Schlosshotel Fleesensee/ 7pines Ibiza) spannende Best Practice-Beispiele. Neben der Vorstellung der jeweiligen Hotelmarke und der Ausgangssituation erfuhren die Hoteliers, welche Strategien die Hotels angewendet haben. Unterschiedliche Bedürfnisse und Zielgruppen erschließen auch immer neue Möglichkeiten und verlangen nach individuell zugeschnittenen Lösungen. Beide Häuser fahren erfolgreiche Kampagnen: 12.18 legt seinen Fokus in der Präsentation auf Social Media, 25hours gab Einblick in das Performance-Marketing mit Google Ads und speziellen Landing Pages. Online Birds leitete anhand der Best Practices beider Partner beispielhaft auch für die anderen anwesenden Hoteliers konkrete Anwendungsempfehlungen ab, die in der Hotellerie den größten Erfolg versprechen.



Mit „Wertschätzung schafft Wertschöpfung“ zu wirtschaftlichem Erfolg

Das letzte wichtige Thema von „Heartbeat“ war ein sehr persönliches: Der Personalmangel wird in der Hotellerie viel diskutiert. Online Birds vertritt die Ansicht, dass diesbezüglich auch ein Umdenken im Führungsverhalten von Hotels ein wichtiger Faktor ist. Dr. Oliver Haas von der Corporate Happiness GmbH stellte die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Positiven Psychologie und der Neurobiologie vor, die zu mehr Glück und Erfolg in Unternehmen – und damit in den Hotels der Teilnehmer – führen kann.



„Wir wollten mit „Heartbeat“ eine Brücke bauen – von Zukunft und Innovation als Ganzes über Best Practices aus der Hotellerie als Branche bis hin zu den Denkanstößen, die jeder Gast für sich persönlich aus der Veranstaltung mitnehmen kann. Die Mischung aus Google, Online Birds und Corporate Happiness sollte den Hoteliers eine bestmögliche Plattform für den Austausch bieten“, so André Meier, Geschäftsführender Gesellschafter von Online Birds. Er zeigt sich zufrieden mit der Auftaktveranstaltung und erklärt deren Nutzen für seine Kunden: „Denn Hotels – egal ob privat geführt oder Kette – stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Unsere Veranstaltung „Heartbeat“ verbindet die Wissensvermittlung mit einem Netzwerk: Die Hoteliers profitieren von den Vorträgen, dem Austausch untereinander sowie von den Erfahrungen und Lösungsansätzen der anderen Häuser. “

