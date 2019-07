Pressemitteilung BoxID: 759943 (Online Birds UG haftungsbeschränkt & Co. KG)

Online Birds bringt Bewertungsindex Hotel Digital Score auf den Markt: Analyseportal zur Messbarkeit der Online-Performance eines Hotels

Als Weltneuheit ausgezeichnet mit dem "Innovation Award" des Deutschen Hotelverbandes IHA

Wie gut performt mein Hotel im Online Marketing? Mit dem Hotel Digital Score gibt Online Birds eine Antwort darauf, wie gut ein Hotel im weiten Feld des Digitalmarketings wahrgenommen wird. Der Hotel Digital Score ist als Weltneuheit ein Analyseportal zur messbaren Online-Performance eines Hotels: Neutral, schnell, einfach, übersichtlich, kostenfrei und für jeden Hotelier nutzbar. Ab sofort können sämtliche Individualhotels im deutschsprachigen Europa analysiert und bewertet werden. Auf www.hoteldigitalscore.com die gewünschte Hotelwebsite eintippen, anmelden und nach wenigen Minuten die Auswertungen erhalten. Der Score geht von null bis 100 und beinhaltet eine Erstanalyse zu fünf Bereichen im Online-Marketing sowie einen Detailbericht. Der Deutsche Hotelverband zeichnete das Analyseportal auf seiner Jahrestagung im Juni 2019 mit dem „Innovation Award“ aus.



„Zielgerichtetes Online-Marketing ist in der Hotellerie zu einem essenziellen Instrumentarium geworden, um Direktumsätze über die eigenen Kanäle zu maximieren“, erläutert André Meier, Geschäftsführer bei Online Birds und Initiator des Hotel Digital Score. „Dazu gehören die Relevanz der Website als zentrale Anlaufstelle genauso wie Kundenbindungsmaßnahmen über Mail und Social Media sowie Neukundengewinnung über Performance-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. An diesem Punkt stellen sich viele Hoteliers die Frage, wie gut ihre Performance im digitalen Marketing ist ‒ und wie sie sein könnte“, ergänzt er.



Vergleichbarkeit von Hotelwebsites



Das Projekt wurde von dem Digital-Marketing-Unternehmen Online Birds entwickelt, finanziert und umgesetzt. Zwei Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der Konzeption und der technischen Realisierung. „Der Hotel Digital Score analysiert die wichtigsten Benchmarks des Digital-Marketings. Hierzu zählt neben der Website und dem Social-Media-Auftritt auch das Suchmaschinenmarketing“, so André Meier.



Neben der Analyse und Bewertung einzelner Hotels lassen sich mittelfristig auch Destinationen gegenseitig evaluieren: So wird beispielsweise die Performance von Hotels am Meer mit Hotels in den Bergen verglichen oder der Unterschied zwischen Hotels in Hamburg und denen in München aufgezeigt. Auch ein internationaler Vergleich zwischen der Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird zukünftig ermöglicht.



Online-Marketing beeinflusst Millionen von Buchungsentscheidungen



Die Plattform analysiert 19 verschiedene Parameter in den Segmenten Social-Media-Marketing, Suchmaschinenwerbung (SEA), Suchmaschinenoptimierung (SEO), E-Mail-Marketing, Website-Conversion und Usability-Optimierung. Der Score bildet sich aus der automatisierten Analyse und Gewichtung der einzelnen Parameter und hilft dem Hotelier, die Ergebnisse des eigenen Online-Marketings besser zu verstehen, sich mit Wettbewerbern zu vergleichen und herauszufinden, was potentielle Gäste beeinflusst.



„Effektives Online-Marketing beeinflusst Millionen von Buchungsentscheidungen und animiert gleichzeitig dazu, direkt auf der Hotelwebsite zu buchen“, so André Meier. „Neben dem Score liefert das Tool individuelle Analyseergebnisse in den unterschiedlichen Bereichen des Online-Marketings. Außerdem werden basierend darauf auch zusätzliche Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Dies bietet den Hoteliers die Möglichkeit, direkt erste Maßnahmen zur Verbesserung des digitalen Marketingauftritts einzuleiten“, ergänzt Meier.



Vom deutschsprachigen Raum zur weltweiten Benchmark



Zum Start des Analysetools können alle Hotelwebsites von Einzelhotels im deutschsprachigen Raum ausgewertet werden. Eine Weiterentwicklung der Technik zur weltweiten Nutzung ist in Planung, mit dem Ziel, den Score als uniformierte Kennzahl für die Nutzung aller Potentiale digitaler Marketingkanäle durch die Hotellerie weltweit zu etablieren. Für Hotelgruppen und –ketten liefert Online Birds Individuallösungen, da die Websites der einzelnen Häuser meist eine untergeordnete Seite der Dachmarken-Website sind.



Mehr Informationen und einfach mal testen: www.hoteldigitalscore.com

