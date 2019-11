Pressemitteilung BoxID: 776973 (One Earth - One Ocean e. V.)

Müllverwertungsschiff SeeElefant ist Preisträger 2019

One Earth - One Ocean e.V. wird mit dem Bundespreis ecodesign 2019 ausgezeichnet

Der SeeElefant, das Müllverwertungsschiff der Umweltorganisation One Earth - One Ocean e.V. (OEOO), dessen Machbarkeitsstudie im Mai 2019 fertiggestellt wurde, erhält den diesjährigen Bundespreis ecodesign in der Kategorie Konzept. In einer feierlichen Preisverleihung bekam Günther Bonin, der Gründer der NGO, den Preis von Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, in Berlin überreicht.

Der Bundespreis ecodesign ist die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. Er wird jährlich vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, dem Umweltbundesamt und dem Internationalen Design Zentrums Berlin verliehen und prämiert Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die sich durch herausragende ökologische Qualität, einen innovativen Ansatz und eine hohe Designqualität auszeichnen. Aus mehr als 300 Einreichungen hatte die Fachjury aus Design- und Umweltexpert*innen in Berlin das Umsetzungskonzept von OEOO zum Pilotsystem SeeElefant zum Preisträger 2019 in der Kategorie Konzept ausgewählt.



Dass Plastikmüll in den Gewässern weltweit eines der gravierendsten Umweltprobleme unserer Welt-gesellschaft ist, muss nicht mehr betont werden. Die gemeinnützige Organisation One Earth - One Ocean e.V. (OEOO) mit Sitz in München-Garching und Kiel hat deshalb bereits seit 2011 ihr Konzept der ?Maritimen Müllabfuhr" zur Sammlung von Plastikmüll aus den Meeren entwickelt. 2018-2019 hat ein Expertenteam aus Schiffskonstrukteuren, Anlagentechnikern, Umwelttechnikern und Projektentwicklern unter der Leitung von Dr. Harald Frank in zehn Monaten ein Umsetzungskonzept zur Beseitigung küstennaher Meeres-Verschmutzung durch Plastikmüll erarbeitet und die technische, ökonomische und rechtliche Machbarkeit belegt. Unterstützung erfährt OEOO seit Jahren durch die gemeinnützige Röchling Stiftung aus Mannheim, die auch das Umsetzungskonzept für den SeeElefanten finanziert und ermöglicht hat. Schon 2016 war auch das Müllsammelschiff ?SeeKuh" von OEOO unter den Nominierten für den Bundespreis ecodesign.



"Wir freuen uns sehr, dass unser SeeElefant-System zum diesjährigen Preisträger des Bundespreis ecodesign in der Kategorie Konzept gekürt wurde," erklärt Günther Bonin, Gründer und Vorsitzender der Organisation One Earth - One Ocean e.V.. "Obwohl das Thema Plastikmüll in den Meeren heute allgegenwärtig ist, fehlen weltweit tragfähige und umsetzbare Konzepte, die es ermöglichen, schnell gegen die Vermüllung durch Plastik im Meer vorzugehen. Utopien helfen uns da nicht weiter. Unser Konzept ist ein durchdachter und pragmatischer Lösungsansatz, der in Teilen bereits erprobt ist und laufend optimiert wird. Wir sammeln nicht nur, sondern sortieren den Plastikmüll an Bord des SeeElefanten, so dass er wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden kann."



"Wenn Seekühe und Seeelefanten aufeinandertreffen und der Seeelefant mit seinem bordeigenen Kran nach der Seekuh greift, wähnt man sich in einem B-Movie", meint Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Mitglied der Fachjury. "Aber die Maritime Müllabfuhr von One Earth - One Ocean kann Teil einer Lösung eines der größten globalen Umweltprobleme sein: Marine Littering, der Vermüllung unserer Ozeane."



Maritime Müllabfuhr



Über 140 Mio. Tonnen Plastikmüll befinden sich nach Schätzungen bereits in den Meeren weltweit, jedes Jahr kommen mindestens 10-15 Mio. Tonnen dazu. Prognosen gehen bis 2025 von einer Verdoppelung der maritimen Müllmengen aus. Die globalen jährlichen Schäden durch Plastikmüll in Gewässern werden von der UN mit 13 Mrd. USD angegeben. Langzeitauswirkungen und Folgeschäden für Menschen, Tiere und Ökosysteme, insbesondere durch Mikroplastik in der Nahrungskette, sind dabei noch nicht berücksichtigt.



Das Konzept der "Maritimen Müllabfuhr" sieht eine Flotte aus speziellen Arbeitsschiffen mit fördertechnischer Ausrüstung zum Aufsammeln des Plastikmülls in Flussmündungen und küstennahen Meeresregionen vor. Eine erste so genannte "SeeKuh" wurde 2016 gebaut und ist seitdem im Einsatz, eine modernisierte Variante soll 2020 fertiggestellt werden. Die SeeKühe liefern den gesammelten Plastikmüll beim "SeeElefanten" ab, einem Müllverwertungsschiff und zentralem Baustein im Konzept der "Maritimen Müllabfuhr". Der SeeElefant ist ein umgebauter Mehrzweckfrachter, der Anlagen zum Sortieren, Zerkleinern, Verarbeiten und Pressen von Meeresmüll an Bord haben wird. Ein Expertenteam aus Schiffskonstrukteuren, Anlagen- und Umwelttechnikern sowie Projektentwicklern und Ökonomen hatte im letzten Jahr ein Umsetzungskonzept für dieses Pilotsystems erarbeitet, das nun den diesjährigen Bundespreis ecodesign erhielt.



Das von den Müllsammelschiffen der Organisation eingesammelte Meeresplastik wird an Bord des SeeElefanten zu sortenreinen Kunststoffballen gepresst und später dem Recycling zugeführt. In wenigen Jahren - bei Verfügbarkeit von industrietauglichen Depolymerisationsanlagen - soll Plastik direkt an Bord auch verölt werden können. Angestrebt wird beim Pilotsystem eine Verarbeitungskapazität von etwa 20t/Tag. In weiteren Ausbaustufen soll dieses System dann auch für kommerzielle Betreiber mit bis zu 200t/Tag entwickelt werden.



Eine Animation zur Maritimen Müllabfuhr und dem SeeElefanten von OEOO finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=1KbxZDiMZw4.



Für ihr Konzept der "Maritimen Müllabfuhr" wurde die Umweltorganisation OEOO bereits 2013 mit dem renommierten GreenTec Award, Europas größtem Umwelt- und Wirtschaftspreis, ausgezeichnet. 2016 folgte erstmals die erste Nominierung für den Bundespreis ecodesign, der höchsten Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland, damals für das Müllsammelschiff SeeKuh. Interessierte Unternehmen und Organisationen, die sich an der Umsetzung des Pilotsystems des SeeElefanten beteiligen wollen, können sich gerne an OEOO wenden.



Röchling Stiftung GmbH



Die Röchling Stiftung widmet sich konzentriert dem Thema Kunststoff und Umwelt. Sie unterstützt sowohl Forschungsprojekte als auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Kunststoffen im Sinne einer nachhaltigen Kreislauwirtschaft beitragen. Die Röchling Stiftung sieht sich dabei nicht als reiner Förderpartner, sondern ist vor allem interessiert am Aufbau neuer, Sektoren übergreifender Kooperationen und Netzwerke.

Wie mit diesem Themenkompass initiiert die Stiftung auch eigene Aktivitäten, die zu einem ganzheitlichen Verständnis und zu integrierten Lösungen der globalen Herausforderung Kunststoff und Umwelt beitragen.



Die Röchling Stiftung wurde 1990 von der Unternehmerfamilie Röchling errichtet. Die Familie ist auch Eigentümerin der Unternehmensgruppe Röchling, die zu den international führenden Anbietern von Hochleistungs-Kunststoffen für die Automobiltechnik, Industrieanwendungen und Medizintechnik zählt.



www.roechling-stiftung.de





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (