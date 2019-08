Pressemitteilung BoxID: 764187 (ONE Deutschland)

G7-Gipfel in Biarritz: AKTIONEN UND FORDERUNGEN VON ONE

Dieser G7 Gipfel muss zum Wendepunkt für Gleichberechtigung weltweit werden. ONE ist vor Ort in Biarritz, um die Staats- und Regierungschef*innen dazu aufzufordern, diesen Gipfel zu nutzen und zu einem historischen Gipfel zu machen, der konkrete Handlungen zur Folge hat, nicht nur warme Worte. ONE fordert insbesondere Fortschritt in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit weltweit: http://bit.ly/2ZjvpAe



Offizielle Sprecherinnen von ONE in Biarritz:



Gayle E. Smith, Präsidentin und Geschäftsführerin von ONE – Englisch: Gayle E. Smith war als Beraterin für Entwicklungspolitik für zwei US Präsidenten tätig und ist eine der weltweit führenden Expertinnen für globale Entwicklungspolitik. Gayle wird am Freitag, den 23. August Präsident Macron in Paris treffen. Ab Samstag, den 24. August wird sie in Biarritz sein und steht am 24. Und 25. für Interviews zur Verfügung.



Friederike Röder, Direktorin von ONE Frankreich und der EU – Französisch, Deutsch, Englisch: Friederike Röder ist Expertin für Entwicklungsfinanzierung, Internationale Beziehungen, Governance und Geschlechterfragen. Friederike Röder verfolgt G7/8- und G20-Gipfel für ONE seit 2011.



Friederike Röder steht in Biarritz für Interviews und Hintergrundgespräche ab dem 22. August zur Verfügung.



Aktionen von ONE in Biarritz:





Freitag, 23. August, 16:24 Uhr, Plage de la Côte des Basques, Biarritz (außerhalb der Sicherheitszone): Am Vorabend des Gipfels lässt ONE den G7 eine besondere Botschaft zukommen! Der bekannte Sandkünstler Sam Duogados wird die Gesichter der G7 in Übergröße in den Biarritzer Sand malen und mit der Botschaft #ProgressNotPromises versehen! Treffen Sie ONE am Strand und später auf ein Getränk. Kamera und Sonnencreme nicht vergessen! Wo genau? Hier: http://bit.ly/2P8X1bs





Besonders interessant für TV-Journalist*innen: Verfolgen Sie das Making-Of der Sandkunst! Los geht es um 14.00 Uhr, ab etwa 15.00 Uhr werden die ersten Gesichter sichtbar sein.





Samstag, 24. August, ab 10.30 Uhr, Plage de la Côte des Basques, Biarritz (außerhalb der Sicherheitszone): "Make Multilateralism Great Again” - Die ONE-Superheroes sind wieder unterwegs, um Geschlechtergerechtigkeit weltweit von den G7 zu fordern. Die Präsidentin von ONE, Gayle Smith, wird auch vor Ort sein und steht für Interviews bereit.

Samstag, 24. August, 17:36 Uhr & Sunday, 25. August, 18.58 Uhr, Plage de la Côte des Basques, Biarritz (außerhalb der Sicherheitszone): Die erste Sandkunst verpasst? Auf der Suche nach einer Ausrede, um das klimatisierte Medienzentrum zu verlassen? Kein Problem: auch am Samstag hat ONE eine neue (!) Botschaft an die G7.





ONEs Forderungen



Beim aktuellen Tempo wird es noch 108 Jahre dauern, bis weltweit Gleichberechtigung herrscht; in manchen Teilen der Welt, sogar noch länger (135 Jahre in Subsahara-Afrika und 208 Jahre in den USA). Nicht ein einziges Land auf der Welt ist auf dem Weg, Geschlechtergerechtigkeit bis 2030 zu erreichen. Alle Staats- und Regierungschef*innen der G7 haben in der Vergangenheit versprochen, Frauenrechte und die wirtschaftliche Stärkung von Frauen zu verbessern, aber viel zu wenige wurden von konkreten Gesetzen, Maßnahmen und Finanzierung begleitet.



Dieser G7-Gipfel kann und muss der Wendepunkt für weltweite Gleichberechtigung sein. Um langfristige Verbesserungen für Mädchen und Frauen zu erreichen, vor allem in den Ländern, die am stärksten von extremer Armut betroffen sind, fordert ONE die G/ auf, die sogenannte Biarritz Partnerschaft zu unterzeichnen. Die Biarritz Partnerschaft ist ein ambitioniertes Maßnahmenpaket, das die Situation von Frauen auf der ganzen Welt verbessern kann.



Innerhalb dieser Partnerschaft sollten sie sich verpflichten,





sexistische Gesetze abzuschaffen und bis 2022 neue Maßnahmen einzuführen, die Gleichberechtigung fördern

den Kampf für bessere Gesundheit, Bildung und wirtschaftliche Stärkung für Mädchen und Frauen zu finanzieren

einen unabhängigen Überprüfungsmechanismus einzuführen, um Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung nachvollziehen zu können.





Hier erfahren Sie mehr über die Biarritz Partnerschaft.



Nützliche Links:





Sie können das Medienzentrum nicht verlassen oder sind gar nicht vor Ort? Folgen Sie unseren Aktionen live auf Twitter | Facebook | Instagram oder mit dem Hashtag #ProgressNotPromises

Latest News, unsere detaillierten Forderungen, die G7-Petitionen und mehr finden Sie unter: https://www.one.org/international/take-action/progress-not-promises/

Schauen Sie unser neuestes Video: Agenda: Sexismus - die G7 müssen das Endgame drehen https://www.youtube.com/watch?v=hqPDvIweMmM

Alle Pressemitteilungen finden Sie hier: https://www.one.org/de/uber-one/presse/





Ansprechpartner*innen für Medien in Biarritz sind:





Deutsch: Karoline Lerche – karoline.lerche@one.org, +491732490094

Englisch: Ben Maitland – ben.maitland@one.org, +447881370 441

Französisch: Charlotte Grignard – charlotte.grignard@one.org, +33622410041

Spanisch, Italienisch: Guadalupe de las Casas Escardo – guadalupe.casas@one.org, +32472717420



