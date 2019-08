ONE Deutschland

ONE ist eine internationale Bewegung, die sich für das Ende extremer Armut und vermeidbaren Krankheiten bis 2030 einsetzt, damit jeder Mensch überall ein Leben in Würde und voller Chancen leben kann. Wir sind überparteilich und machen Druck auf Regierungen, damit sie mehr tun im Kampf gegen extreme Armut und vermeidbare Krankheiten - insbesondere in Afrika. Zudem unterstützt ONE Bürger*innen darin, von ihren Regierungen Rechenschaft einzufordern. Mehr Informationen auf www.one.org



ONEs Forderungen



Beim aktuellen Tempo wird es noch 108 Jahre dauern, bis weltweit Gleichberechtigung herrscht; in manchen Teilen der Welt, sogar noch länger (135 Jahre in Subsahara-Afrika und 208 Jahre in den USA). Nicht ein einziges Land auf der Welt ist auf dem Weg, Geschlechtergerechtigkeit bis 2030 zu erreichen. Alle Staats- und Regierungschef*innen der G7 haben in der Vergangenheit versprochen, Frauenrechte und die wirtschaftliche Stärkung von Frauen zu verbessern, aber viel zu wenige wurden von konkreten Gesetzen, Maßnahmen und Finanzierung begleitet.



Dieser G7-Gipfel kann und muss der Wendepunkt für weltweite Gleichberechtigung sein. Um langfristige Verbesserungen für Mädchen und Frauen zu erreichen, vor allem in den Ländern, die am stärksten von extremer Armut betroffen sind, fordert ONE die G/ auf, die sogenannte Biarritz Partnerschaft zu unterzeichnen. Die Biarritz Partnerschaft ist ein ambitioniertes Maßnahmenpaket, das die Situation von Frauen auf der ganzen Welt verbessern kann. Innerhalb dieser Partnerschaft sollten sie sich verpflichten,



· sexistische Gesetze abzuschaffen und bis 2022 neue Maßnahmen einzuführen, die Gleichberechtigung fördern



· den Kampf für bessere Gesundheit, Bildung und wirtschaftliche Stärkung für Mädchen und Frauen zu finanzieren



· einen unabhängigen Überprüfungsmechanismus einzuführen, um Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung nachvollziehen zu könne