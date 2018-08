European Championships liefern Erfolge für Rhein-Neckar am laufenden Band

Rhein-Neckar lieferte einen großen Anteil an den erfolgreich verlaufenen und erstmalig ausgetragenen European Championships in Berlin und Glasgow.



Ein Europameister-Titel durch die Weitspringerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) war der krönende Abschluss einer Woche, in der fast täglich Podestplätze für regionalen Athleten vermeldet werden konnten. Malaikas Heimatstadt Oftersheim lädt übrigens am kommenden Mittwoch, 15. August ab 18.30 Uhr zum gebührenden öffentlichen Empfang vor dem Rathaus ein.



Weitere Silbermedaillen gingen an den Speerwerfer Andreas Hofmann (MTG Mannheim), an den 200 Meter Lagen Spezialisten Philip Heintz (SV Nikar) und die Langstreckenschwimmerin Sarah Köhler. Bronzemedaillen konnten folgende Athleten mit nach Hause nehmen: Diskuswerferin Shanice Craft (MTG Mannheim), noch einmal Sarah Köhler in der 4 x 200 Meter Freistil Staffel und in der 4 x 1,25km Freiwasser Mixed-Staffel, ebenso wie Isabel Gose in der 4 x 200 Meter Freistil Staffel. Die erst 16-jährige Neu-Heidelbergerin erfüllt damit erstmals die Kriterien zur Aufnahme in das Team Tokio Rhein-Neckar, zu dem die Platzierungen EM 1. bis 4 zählen oder WM 1. bis 8. Platz.



Sehr beachtlich und vor allem überraschend zeigt sich auch die 100 Meter Hürden Spezialistin Ricarda Lobe (MTG Mannheim), die überragend Fünfte wurde. Die 4 x 400 Meter Staffel mit Nadine Gonska und Hannah Mergenthaler (beide MTG) lief auf einen guten 6. Platz, sie hatten sich sicherlich mehr erhofft. Am allerletzten Wettkampftag lief Fabienne Amrhein (MTG) im Marathonwettbewerb auf den 11. Platz und zeigte sich nach überstandenem Fahrradunfall in bester Form.



OSP-Leiter Daniel Strigel zeigt sich äußerst zufrieden mit den Ergebnissen: „Das neue Veranstaltungsformat hatte die Form einer Mini-Olympiade, das Zusehen hat richtig Spaß gemacht und vor allem Lust auf Tokio 2020. Dass Athleten aus Rhein-Neckar dabei noch so gut abschneiden, freut mich natürlich umso mehr.“



Die Erfolge im Überblick:



Europameisterin Weitsprung – Malaika Mihambo

Vize-Europameister 2018 200 Meter Lagen - Philip Heintz

Vize-Europameisterin 2018 1.500 Meter Freistil / Bronze 4x200 Meter Freistil / Bronze 4x 1.250 Meter Freiwasser – Sarah Köhler

Bronzemedaillengewinnerin 4x200 Meter Freistil Staffel 2018 – Isabel Gose

Vize-Europameister 2018 Speerwurf - Andreas Hofmann

Bronzemedaillengewinnerin Diskuswurf - Shanice Craft



Plus weitere Top-Platzierungen:

4. Platz 800 Meter Freistil und 5. Platz 400 Meter Lagen - Sarah Köhler

5. Platz 100 Meter Hürden - Ricarda Lobe

6. Platz 4x400 Meter Staffel - Nadine Gonska und Hannah Mergenthaler

11. Platz Marathon - Fabienne Amrhein



Großes Pech hatte Patrick Domogala (MTG) der mit der 4 x 100 Meterstaffel den Einzug ins Finale, durch einen Sturz des deutschen Schlussläufers, versäumte.



INFOKASTEN



DAS TEAM TOKIO METROPOLREGION RHEIN-NECKAR…



… unterstützt Athleten aus Rhein-Neckar ideell und finanziell auf ihrem Weg zu den Olympischen, paralympischen und deaflympischen Spielen.



… macht die Athleten als Botschafter aus Rhein-Neckar und der Premium-Partner bei der bedeutendsten Sportveranstaltung der Welt bekannt.



… vernetzt die Athleten mit sozialen Projekten und Initiativen, weil die Athleten der Gesellschaft etwas zurückgeben möchten.



… sichert eine nachhaltige Talententwicklung durch gezielte Unterstützung.



… fördert den Sportstandort Metropolregion Rhein-Neckar.

