Das große Blumenfest: Blütenpracht und Farbenrausch auf Madeira

Einmal im Jahr gleicht Funchals Uferpromenade einem Blütenmeer. Seit 1979 begrüßt Madeira mit dem Blumenfest den Frühling. Eine große Kostümparade mit Festwägen und Folklore-Gruppen in Blütengewand erwarten die Besucher des Spektakels. Portugal-Spezialist OLIMAR Reisen veranstaltet eigens eine Eventreise und reserviert exklusive Plätze auf der Tribüne.



Auf der „Festa da Flor“, wie die Portugiesen die Festtage bezeichnen, dreht sich alles um Blumen. Auf der Avenida Arriaga liegt ein langer Blumenteppich, kleine und große Blütenbilde zieren das Pflaster von Funchals Prachtboulevard, während in der Rathaus-Vorhalle Blumenfreunde die Vielfalt an Orchideen präsentieren. Das Blumenfest beginnt mit einem Kinderumzug am Samstag, wenn Tausende festlich gekleideter Kinder bis zur Praça do Município ziehen, um gemeinsam eine Blumenwand, die Mauer der Hoffnung, zu errichten. Die große Blumenparade, der Höhepunkt der Feierlichkeiten, findet am Sonntagnachmittag statt. Dutzende von Motivwagen ziehen durch Madeiras Hauptstadt Funchal. Sie sind über und über mit den typischen Blüten der Insel geschmückt. Auch einige Fußgruppen nehmen an der Parade teil, die ebenfalls in bunte Kleider gehüllt sind und die Blumen der Insel feiern. Parallel dazu schaffen Künstler aus Madeira an besonders stark frequentierten Stellen in der Innenstadt unvergessliche Blütenteppiche und die lokalen Geschäfte veranstalten einen Schaufensterwettbewerb.



Das Blumenfest gilt als Kulturevent. Die mit diesem Event verbundene Tradition wird durch die Auftritte von Folkloregruppen und durch Präsentation der schönen Blumenteppiche hervorgehoben. Gleichzeitig wird die Stadt durch Musikkonzerte und verschiedene weitere Veranstaltungen belebt.



OLIMAR Eventreise: Das große Blumenfest



Noch freie Plätze hält der Portugal-Spezialist OLIMAR Reisen auf seiner 7-tägigen Eventreise zum Blumenfest vom 19.-26. April bereit. Die Woche mit Übernachtung im Madeira Carlton Hotel mit Frühstück, Transfers, eine halbtägige Stadtrundfahrt durch Funchal mit deutsch sprechendem Guide und Besuch des Botanischen Gartens sowie ein garantierter Sitzplatz auf der Tribüne während der Parade inklusive Wasser und Sonnenhut kosten ab 728 Euro. Buchbar online auf der Seite olimar.de/fncr20 oder direkt unter den Telefonnummern +49 221 20 590 490 (D, A, Lux) und +41 44 928 20 30 (CH) sowie in jedem guten Reisebüro. Weitere Angebote für Madeira zum Blumenfest finden sich auf der Seite olimar.de/madeira-blumenfest.

OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH

OLIMAR Reisen ist seit über 45 Jahren der Spezialist für Portugal und Südeuropa. Ob Rundreisen, Städtetrips oder Badeurlaube; Angebote für Paare, Familien, Golfer oder Kulinariker: OLIMAR entwickelt mit viel persönlichem Engagement und einem besonderen Anspruch an Qualität eine besondere Auswahl an Reisen. Dabei verfolgt der Länderexperte die Philosophie, nur die Art von Urlaub anzubieten, die er auch selber machen würde.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren