Bereits jetzt die Flucht ins Warme planen: OLIMAR mit 900 Hotels und vielen Neuerungen für die Wintersaison 2018/2019

Im Sommer bereits für die kalte Jahreszeit planen: Der Reiseveranstalter OLIMAR hat für die anstehende Wintersaison schon 900 Hotels im Sortiment. Damit hat das Unternehmen die Anzahl der Häuser im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 50 ausgebaut. Das Sortiment umfasst neben Portugal, Spanien, Italien und auch die Kapverden. Flüge und Hotels sind bereits ebenso buchbar wie Pauschal- und Rundreisen.



Erstmalig bringt das Unternehmen auch eine eigene digitale Version der jeweiligen Winterbroschüre für Madeira und die Kapverden heraus. Sie lassen sich wie alle E-Broschüren des Anbieters in wenigen Schritten als PDF auf der Website von OLIMAR abrufen. Darüber hinaus können sie über die App-Stores für iPhone und Android-Geräte heruntergeladen werden.



Anders als in den Vorjahren verzichtet der Veranstalter aus Umweltgründen künftig komplett auf gedruckte Broschüren für den Winter. Die Angebote sind jedoch weiterhin in den Jahreskatalogen zu finden, die bereits im vergangenen Oktober für 2018 erschienen sind. Schon im kommenden Herbst wird die Folgeausgabe für 2019 herauskommen.



Schwerpunkt des Winterprogrammes sind Madeira mit Porto Santo, die Kanaren, die Kapverden sowie die Algarve. Neben Erholungs- und Badeferien haben Kunden die Auswahl aus vielseitigen, teils einzigartigen Erlebnis- sowie Rundreisen. Kulturinteressierte, Naturliebhaber, Gäste, die überwintern möchten, Aktivreisende, Golfer, Gourmets und Romantiker kommen ebenso auf ihre Kosten.



Für den Winter 2018/2019 hat OLIMAR eine ganze Reihe von Neuheiten im Angebot – darunter Wellness im neu renovierten Galo Resort auf Madeira sowie im MacDonald Monchique Resort & Spa an der Algarve. Darüber hinaus sind neue Mietwagen-Rundreisen mit Übernachtungen in den Pousadas de Portugal, eine Wanderreise auf den Azoren sowie eine Kombireise für die Kapverdischen Inseln Boavista und Santiago verfügbar. Für aktive Urlauber gibt es neue Ausflugsprogramme auf Madeira mit Canyoning, Climbing sowie Coastering, bei dem Tourteilnehmer an Steilküsten über dem Meer klettern. Unter den Hotels, die sich erstmalig im Sortiment von OLIMAR finden, sind beispielsweise die Seasagres Design Villas an der Algarve.

OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH

OLIMAR Reisen ist seit 1972 der Spezialist für Portugal sowie für die südeuropäischen Reiseziele Spanien, Italien und Kroatien und für die Kapverdischen Inseln. Ob Rund- und Themenreisen, Städtetrips oder Badeferien; Angebote für Paare, Familien, Kulturinteressierte, Aktivurlauber, Golfer oder Kulinariker - OLIMAR entwickelt mit viel persönlichem Engagement und einem Anspruch an Qualität eine besondere Auswahl an individuellen Reisen mit flexibler Buchbarkeit und kompetentem Service.



