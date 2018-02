Hohenems holt Hauptstadttitel

In der achten Auflage der internationalen Winterrallye für Oldtimerfahrer hat das Hohenemser Städteteam Sausenger/Sausenger den Gesamtsieg eingefahren. Traditionsgemäß darf sich jetzt Hohenems ein Jahr lang „Hauptstadt im Oldtimerland Bodensee nennen“. Bei tiefen Temperaturen lieferten sich die Vorarlberger bis zum Schluss einen heißen Fight gegen die Teams aus Ermatingen/Thurgau und Ludwigshafen-Bodman. Sausenger/Sausenger haben mit Ihrem Ford Cortina Oldtimer in einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld erstmals geschafft den Titel aus dem Badischen zu entführen. Konstanz, Reichenau, Engen, Singen hießen die bisherigen Titelträger. Start und Ziel der „Seegefrörne 2019“, welche immer 10 Tage nach Aschermittwoch stattfindet, ist somit Hohenems.



Die Seegefrörne ist eine internationale Oldtimerrallye, die von 19 Städten und Vereinen gemeinsam ausgerichtet wird. Die Städte, Museen und Sponsoren stellen die Finanzierung sicher, die Vereine sind verantwortlich für die Wertungsprüfungen. Heuer waren rund 30 Teams zwei Tage auf der rund 400 km langen Strecke.



Die Oldtimerszene am Bodensee gilt als eine der aktivsten Regionen weltweit. Über 60 Veranstaltungen, rund 50 Museen, zahllose Vereine, Messen und Treffen bieten Oldtimerfreunden rund ums Jahr höchste Attraktivität, die viele Gleichgesinnte und Neugierige anlockt.



Hilmar Wörnle und Elena Skugor vom Koordinationsbüro des Oldtimerland Bodensee freuen sich sehr über den Titelgewinn der Vorarlberger: „Dass Sausengers den Titel über den See geholt haben ist sensationell! Die beiden waren dieses Jahr mit ihrem bärenstarken Ritt um den See unschlagbar. Was Deutschland bei Olympia, war Österreich bei der Seegefrörne – Chapeau!“.



Weitere Infos unter www.oldtimerland.eu oder facebook: Oldtimerland-Bodensee

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren