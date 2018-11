Beate Zoff erhält Theaterpreis Hamburg - Rolf Mares für Ohnsorg-Bühnenbild

16.11.18

Die Bühnen- und Kostümbildnerin Beate Zoff wurde mit dem Theaterpreis Hamburg - Rolf Mares 2018 in der Kategorie "Herausragendes Bühnenbild / Ausstattung" ausgezeichnet. Sie erhielt den Preis für ihre starke bildliche Umsetzung einer Zirkusmanege im Stück "Romeo un Julia" im Ohnsorg-Theater.



Das Ohnsorg-Theater gratuliert Beate Zoff herzlich und freut sich ganz besonders darüber, dass sie in der Uraufführung der Komödie "De verdüvelte Glückskeks" von Sönke Andresen (Premiere am 3. März 2019) wieder als Ausstatterin für das Haus tätig sein wird.



Die Jury-Begründung:

"Sie hat eine Zirkusmanege entworfen, aber nicht für einen Zirkus, sondern im Ohnsorg-Theater – für "Romeo un Julia". Damit hat Beate Zoff, als Bühnenbildnerin in allen Theatersparten unterwegs, ob nun Schauspiel, Oper oder Musical, ein ebenso ungewöhnliches wie passendes Ambiente für die berühmteste Liebesgeschichte der Welt geschaffen. In ihrem multifunktional fantasievoll gefertigten Manegenrund befehden sich die Capulets und die Montagues als Zirkusfamilien, tragen Romeo und seine Widersacher ihre Kämpfe aus. Und auch für die Rückseiten der Zirkusbänke findet sich noch Verwendung, um die Familienmitglieder wie Zombies mittels Drehbühne an den Liebenden vorbeifahren zu lassen. Ein starkes Bild im starken Bühnenrund, das einen Theaterpreis Hamburg - Rolf Mares verdient hat."



Die feierliche Verleihung des Theaterpreises Hamburg - Rolf Mares fand am 15. November in der Halle K6 auf Kampnagel in Hamburg statt. Neun Preisträger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet, darunter Ausstatter, Schauspieler, Regisseure und Puppenbauer. Mit dem Theaterpreis Hamburg - Rolf Mares werden seit 2006 Akteure ausgezeichnet, die mit ihren herausragenden Leistungen die Theaterlandschaft der Hansestadt prägen und bereichern.



Die Pressemitteilung des Hamburger Theater e.V. finden Sie hier und hier geht es zum Videotrailer über die Preisträgerin Beate Zoff und ihr prämiertes Bühnenbild.

