Transgourmet unterstützt seine Kunden im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Dass Lebensmittelabfälle nicht nur ökologisch ein Problem darstellen, sondern auch unwirtschaftlich sind, ist bekannt. Denn hinter jedem Teller Suppe, jedem Stück Brot, jeder Scheibe Wurst, die nicht gegessen, sondern im Müll entsorgt wird, steht schließlich eine vermeidbare Ausgabe. Das gilt schon für Privathaushalte, umso mehr jedoch für Einrichtungen und Küchen, die sich täglich um das leibliche Wohl einer größeren Zahl von Gästen kümmern müssen. Wie sehr sich kleine, aber wiederkehrende Lebensmittelverluste zu enormen Summen addieren können und welche ökonomischen Einsparpotenziale in dieser Tatsache liegen, erstaunt selbst Experten.



Noch gibt es nur wenige Analysen zu den monetären Einbußen, die dem Verursacher selbst durch Lebensmittelabfälle entstehen – der Fokus liegt meist auf dem ökologischen Aspekt. Berechnungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zeigen aber, dass jeder Liter Lebensmittelabfall einem Verlust von rund zwei Euro entspricht.1 Legt man zum Beispiel die durchschnittlich in Pflegeeinrichtungen anfallende Menge entsorgter Lebensmittel zugrunde, dann ergeben sich Verluste von rund 38.000 Euro jährlich. Diese Summe errechnete das Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft der FH Münster im Rahmen seines Forschungsprojektes „Reduktion von Warenverlusten und Warenvernichtung in der Außer-Haus-Verpflegung – ein Beitrag zur Steigerung der Ressourceneffizienz“.2



Unterstützung für die Praxis



Transgourmet Deutschland ist Gründungsmitglied des Vereins United Against Waste e. V., einer Initiative gegen Lebensmittelverschwendung in der Foodbranche, und richtet den Blick schon länger verstärkt auf die Kostenproblematik. Denn als Lebensmittelgroßhändler und Spezialist für die Außer-Haus-Verpflegung kennt das Unternehmen den Kostendruck, unter dem viele Einrichtungen stehen. Daher ist es das erklärte Ziel, die Kunden bei der Umsetzung praxistauglicher Lösungen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen bestmöglich zu unterstützen. Ein grundsätzliches Problem, speziell in Kliniken, ist der Teller- und Tablettrücklauf. Aber auch bei Buffetstationen ist Nassmüll eine Herausforderung. Erfahrungswerten zufolge liegt dessen Einsparpotenzial – je nach Betrieb – bei bis zu einem Drittel.3 Eine solche Einsparung schlägt sich auch in der Rechnung für die Mülltonnen nieder, von denen dann deutlich weniger gefüllt werden – mit positiven Auswirkungen für die Umwelt und für die betriebliche Kosteneffizienz. Fazit: Wenn Essensmüll eingedämmt wird, arbeitet der Betrieb automatisch wirtschaftlicher; er spart Kosten für Einkauf, Lagerung, Herstellung und Entsorgung und gewinnt so neue Spielräume.



Das Abfall-Analyse-Tool



Um das hohe Aufkommen an Lebensmittelabfällen in der Außer-Haus-Verpflegung zu bekämpfen, ist es notwendig, die jeweiligen Prozesse zu analysieren, die Verlustmengen und -punkte zu erheben sowie die individuellen Ursachen zu identifizieren. Gemeinsam mit United Against Waste e. V. hat Transgourmet daher das Abfall-Analyse-Tool entwickelt. Das Set besteht aus vier transparenten Mülltonnen, einer Waage, so genannten Abfallkarten und einem Online-Tool. Die Abfallmengen werden von den Mitarbeitern vor Ort für die unterschiedlichen Bereiche – im Lager, in der Produktion, an der Ausgabe/am Buffet sowie beim Tellerrücklauf – gemessen, auf den Abfallkarten erfasst und in das Online-Tool eingegeben. Nach einer vierwöchigen Messphase erstellt Transgourmet eine detaillierte Auswertung darüber, wie viel Gramm Nassmüll pro Teller an welcher Stelle im Betrieb angefallen sind. Es werden Einsparpotenziale aufgezeigt und Lösungen in Form von Checklisten entwickelt. Bereits erfolgreich angewendet wurde das Abfall-Analyse-Tool beispielsweise von der Asklepios Nordseeklinik auf Sylt, einem Akutkrankenhaus mit Rehabilitationsklinik. Betriebsleiter René Bäsche schätzte das Einsparpotenzial für die Asklepios Nordseeklinik beim Nassmüll zu Beginn auf 30 Prozent. Die erste Messung hat dies bestätigt – inzwischen konnte der Nassmüll um 25 Prozent reduziert werden.



Einsparpotenziale nutzen



Mithilfe des Abfall-Analyse-Tools und der abgeleiteten Maßnahmen können Einrichtungen also erhebliche Abfallmengen sparen – und das schlägt sich sehr schnell in den Kosten nieder. Nach der Umsetzung der Einsparmaßnahmen wird das Abfallaufkommen im Prozess erneut gemessen, um die Einsparung monetär beziffern zu können. Unternehmen, die diesen Weg gehen, leisten aber nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Kostensenkung im Betrieb, sondern auch zum Umwelt- und Klimaschutz und zu einer nachhaltigeren Ernährungswirtschaft. Wer sich bisher noch nicht intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt hat, dem bieten die Seminar- und Workshop-Angebote von Transgourmet einen geeigneten Einstieg. Das Seminar „Abfallmanagement – Lebensmittelabfälle vermeiden und Geld sparen“ etwa wendet sich an alle Küchenverantwortlichen, wie zum Beispiel Betriebsleiter, Küchenleiter und Köche.



Überproduktion vermeiden, Energieverbrauch senken



Wenn in einem Betrieb rund ein Drittel der produzierten Lebensmittelmenge eingespart wird, dann geht damit auch eine deutliche Senkung der Energiekosten einher. Denn wo weniger produziert wird, wird auch weniger Wasser und Strom benötigt. Durch eine gezielte Produktionsplanung können zudem Stromspitzen vermieden werden, die besonders hohe Kosten verursachen. Die Menge an Frisch- und Abwasser, die für die Lebensmittelproduktion, aber auch für Reinigungsarbeiten anfällt, wird ebenfalls messbar positiv beeinflusst. Darüber hinaus kann die Laufzeit von Spülmaschinen gesenkt werden – auch das spart bares Geld. So geht bei einer gewerblichen Spülmaschine eine Stunde Betriebszeit pro Tag weniger mit einer Einsparung von mehreren Hundert Euro jährlich4 einher. Um die Prozesse in der Küche zu optimieren, bietet Transgourmet eine eingehende Analyse von Produktionsabläufen und angrenzenden Bereichen an, auf deren Basis Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. In Zusammenarbeit mit einem Partner haben Kunden zudem die Möglichkeit, an einer Energieberatung teilzunehmen.



Der clevere Menümanager



Transgourmet bietet seinen Kunden aber noch mehr – denn: Warenwirtschaft und Abfallmanagement sind eng miteinander verknüpft. Werden Planung und Einkauf der exakten Bedarfsmenge angepasst, entstehen automatisch weniger Lebensmittelabfälle und die Wareneinsatzkosten werden optimal gesteuert. Mithilfe des Menümanagers bietet Transgourmet seinen Kunden die Möglichkeit, sich bei diesem Prozess IT-basiert unterstützen zu lassen. Durch mehr als 10.000 im System hinterlegte, auf die individuellen Gegebenheiten abstimmbare Rezepte wird der Verpflegungsaufwand im Vorfeld kalkuliert, sodass exakt eine dem Bedarf entsprechende Menge Lebensmittel eingekauft wird. Ein integriertes Controlling-Tool ermöglicht zudem eine permanente Übersicht über das Verhältnis von Bedarf und Verbrauch und damit eine tagesaktuelle Budgetverfolgung. „Um Lebensmittelabfälle effektiv zu bekämpfen, müssen möglichst viele Optionen genutzt werden“, betont Thomas Bartelt, Referent und Trainer im Bereich Nachhaltigkeit bei Transgourmet Deutschland. „Das fängt bei einem neuen Bewusstsein inner- und außerhalb der Küche an, setzt sich in neuen Prozessen fort und reicht bis hin zu Hightech-Tools, die Planung und Kostenkontrolle deutlich vereinfachen. Wir versuchen unsere Kunden auf diesem Weg ganzheitlich und individuell zu betreuen.“



Tipps für ein effizientes Verpflegungsmanagement:



• Speisepläne den Jahreszeiten anpassen und saisonale, oft kostengünstigere Gerichte anbieten.

• Rezepturen sowie Erfahrungswerte überprüfen und gegebenenfalls bedarfsgerecht anpassen.

• Unterschiedliche Portionsgrößen für verschiedene Zielgruppen anbieten, um Tellerreste zu vermeiden.

• Produktionsabläufe – wenn möglich – so verändern, dass kurzfristig und bedarfsgerecht produziert wird anstatt auf Vorrat.

• Falls Reste vom Vortag vorhanden sind, diese flexibel im Speiseplan/im Buffet einbauen.

• Produktionsmenge der wirklichen Ausgabemenge anpassen; Mitarbeiter über Portionsgröße aufklären und Kellenplan bzw. standardisiertes Portionierungsbesteck verwenden.

• Kommunikation der Maßnahmen an den Gast/Bewohner: sensibilisiert und schafft Akzeptanz.



1 United Against Waste e. V., Zwischenbilanz 2017.

2 Altenheim 10/2014, S. 44.

3 United Against Waste e. V., Zwischenbilanz 2017.

4 Bei einem zugrunde liegenden Strompreis von 0,10 € je kWh.

