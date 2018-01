Transgourmet übernimmt die Niggemann Food Frischemarkt GmbH mit Sitz in Bochum

Der Spezialist für den Abhol- und Belieferungsgroßhandel Transgourmet Central and Eastern Europe übernimmt rückwirkend zum 01.01.2018 die Niggemann Food Frischemarkt GmbH in Bochum. Mit dem Erwerb von Niggemann stärkt Transgourmet seine Frischekompetenz in Zustellung und Abholung. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörde.



Durch den Erwerb des Familienunternehmens mit klarem Frischefokus "Niggemann Food Frischemarkt GmbH" ("Frischer kann keiner") baut Transgourmet seinen hohen Kundenanspruch an Frische und Qualität weiter aus.



Mit der Akquisition der "Niggemann Food Frischemarkt GmbH", die auch zukünftig eigenständig unter eigener Firmierung mit unveränderter Geschäftsführung agieren wird, stärkt die Transgourmet ihre Frischekompetenz im B2B-Geschäft in Zustellung und Abholung.



„Niggemann genießt einen exzellenten Ruf über die Region Rhein/Ruhr hinaus und steht für hohe Frischekompetenz und hervorragenden Kundenservice. Mit dem in 2010 neu gestalteten Cash & Carry-Markt wurden für die Gastronomiekundschaft Maßstäbe gesetzt.“, so John Matthew, Geschäftsführer der Transgourmet Central and Eastern Europe GmbH.



Die Familie Niggemann zum neuen Gesellschafter: „Mit Transgourmet geben wir das Unternehmen an einen renommierten starken Gesellschafter, bei dem es eigenständig erfolgreich arbeiten und sich weiterentwickeln kann“, so Herwig Niggemann, der dem Unternehmen beratend verbunden bleiben wird.



„Wir sind froh, dass das Team um Geschäftsführer Rainer Altendeitering, welcher Niggemann in den letzten Jahren erfolgreich geführt hat, an Bord bleibt, um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Mit Niggemann können wir unsere B2B-Kunden, insbesondere aus Gastronomie und LEH, in der Region noch optimaler bedienen, sowohl in der Auswahl als auch in der Frische“, ergänzt John Matthew.



Über Niggemann



Die Niggemann Food Frischemarkt GmbH in Bochum ist ein Familienunternehmen mit einer über 70-jährigen Geschichte. Mit seinem höherwertigen Frischesortiment ist Niggemann hochgradig spezialisiert, insbesondere mit seiner Frischgeflügel- und Fleischkompetenz.



Mit seinen 230 Mitarbeitenden versorgt Niggemann ausschließlich gewerbliche Foodkunden mit Gastronomiefokus, vorwiegend in der Zustellung. Aus seinem in 2010 neu eröffneten Cash & Carry-Vorzeige-Markt mit einer Verkaufsfläche von 5.500 m² werden Abholkunden bedient.

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG

Der Multichannel-Anbieter Transgourmet beschäftigt in Deutschland rund 10.000 Mitarbeitende und ist der Abhol- und Belieferungsgroßhandel für gastronomische Profiküchen. Als Vollversorger bietet Transgourmet ein umfassendes Sortiment an Lebensmitteln, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern sowie Großküchenausstattung aus einer Hand. In Deutschland ist das Unternehmen unter den Vertriebsmarken Transgourmet und EGV als Zustelllieferant vertreten und bietet unter den Vertriebsmarken SELGROS und Frischeparadies ein Abholformat mit Zustellung an.



Zur Transgourmet-Gruppe, dem zweitgrößten Spezialisten im europäischen Abhol- und Belieferungsgroßhandel mit über 24.000 Mitarbeitenden und einem Nettoerlös von rund 8 Mrd. Euro, zählen die Dachmarken Transgourmet Central and Eastern Europe, Transgourmet France, Transgourmet Schweiz sowie Transgourmet Österreich. Die Transgourmet-Gruppe hat ihren Sitz in Basel und gehört zur Coop- Gruppe.

