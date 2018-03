Transgourmet erhält erneut Auszeichnung in anerkanntem Nachhaltigkeitsrating

Für seine nachhaltigen Unternehmensaktivitäten erhält Transgourmet Deutschland die begehrte Auszeichnung der international anerkannten Plattform für Nachhaltigkeitsbewertungen EcoVadis. Ende 2017 hat sich das Unternehmen der umfassenden Bewertung im Nachhaltigkeitsrating gestellt und wird von der Jury mit der Silbermedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.



Der Abhol- und Belieferungsgroßhändler landete insgesamt unter den besten sechs Prozent der bewerteten Unternehmen der Branche „Lebensmittel-, Getränke- und Tabakgroßhandel“ und unter den besten 14 Prozent aller bewerteten Unternehmen. Ein Blick auf die Scorecard zeigt: Es wurden 56 von 100 Punkten erreicht – der Durchschnittswert der Branche liegt bei 42,5 Punkten. Die EcoVadis-Methodik basiert auf 21 Kriterien aus den vier Bereichen Umwelt, Soziales, Ethik und Lieferkette und entspricht internationalen CSR-Standards wie der Global Reporting Initiative, dem United Nations Global Compact sowie der ISO 26000. Vor allem bei den Kriterien „Nachhaltige Beschaffung“, „Arbeitspraktiken & Menschenrechte“, „Faire Geschäftspraktiken“ und „Umwelt“ konnte Transgourmet die Jury überzeugen. Damit ist Transgourmet seinem Ziel, das nachhaltigste Unternehmen der Branche zu werden, wieder ein Stück näher gekommen.



„Die erneute Auszeichnung von EcoVadis freut uns sehr und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nachhaltiges Handeln heißt für uns, jeden Unternehmensbereich auszuleuchten und zu schauen, wo wir morgen noch besser werden können“, erklärt Melanie Prengel, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Transgourmet. Unter anderem mit der Eigenmarke Ursprung, deren Produkte aus nachhaltiger Landwirtschaft stammen, dem Einsatz innovativer Technologien zur Energie- und CO2-Einsparung in der Logistik, der Zertifizierung „berufundfamilie“ für eine bessere Work-Life-Balance, aber auch mit dem Wettbewerb „Vom Kostenfaktor zum Glücksfaktor“, bei dem innovative, emotionale Genusskonzepte in der Seniorenverpflegung ausgezeichnet werden, macht sich Transgourmet in vielen Bereichen für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement stark.



Das Monitoring-System von EcoVadis

EcoVadis hat sich 2007 gegründet und ist die erste gemeinschaftliche Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit ihrer Zulieferer in Hinblick auf Nachhaltigkeit in 150 Einkaufskategorien und 110 Ländern zu messen. Es bietet eine CSR-Monitoring-Lösung in Form eines webbasierten Fragebogens an, um globale Lieferanten überprüfen zu können, und kombiniert dies mit einer speziellen CSR-Bewertungsmethode. Diese ermöglicht es, die Qualität des CSR-Managementsystems eines Unternehmens über dessen Richtlinien, Umsetzungsmaßnahmen und Ergebnisse zu bewerten. Die Bewertung konzentriert sich auf 21 Fragestellungen, die in vier Themenbereiche unterteilt sind („Umwelt“ – „Arbeitspraktiken und Menschenrechte“ – „Faire Geschäftspraktiken“ – „Nachhaltige Beschaffung“). Neben Transgourmet gehören mehr als 175 weltweit führende multinationale Unternehmen in Nordamerika, Asien und Europa zu den Partnern von EcoVadis.

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG

Transgourmet Deutschland gehört zum Unternehmen Transgourmet Central & Eastern Europe. Als führender Multi-Channel-Anbieter ist Transgourmet Central & Eastern Europe der Abhol- und Belieferungsgroßhandel für Kunden aus Gastronomie, Hotellerie, Betriebsverpflegung, sozialen Einrichtungen, Einzelhandel und weiteren Gewerben. Unter dieser Dachmarke sind die Spezialisten "Transgourmet" für die Zustellung, "SELGROS" für die Abholung sowie "Transgourmet Cash & Carry" als regionales Abholformat mit Zustellung vertreten.

