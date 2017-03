Besser essen macht Schule - Transgourmet erhält whatsEAT-Zertifizierung

Gesund und vor allem lecker: Großlieferant Transgourmet erhält für fünf seiner Schul-Catering- Produkte das Produktsiegel whatsEAT. Die Auszeichnung fand im Rahmen einer feierlichen Übergabe am 28. Februar auf der hauseigenen Fachmesse im Berlin ExpoCenter Airport in Berlin statt.



Aktuell gibt es in Deutschland 7,3 Mio. Schüler, von denen 36 Prozent ganztägig in Schulen betreut werden. Mit steigender Tendenz. So ist Schule längst nicht mehr nur zum Lernen da - vielmehr ist sie Lebensraum, Essen und Trinken inklusive. Der schülerzentrierten Verpflegung kommt dadurch eine große Bedeutung zu und Schulträger übernehmen heute mehr denn je neben dem Lehr- auch einen Verpflegungsauftrag.



Gerade im Schulalter werden die Weichen für ein gesundes, individuelles Essverhalten bzw. dessen Weiterentwicklung gelegt. Und für die geistige und körperliche Entwicklung und eine hohe Konzentrationsund Leistungsfähigkeit von Schülern und Schülerinnen ist eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ein entscheidender Faktor. Dessen Verantwortung ist sich auch Transgourmet bewusst.



Das Unternehmen bietet als erster Großhändler in Deutschland ausgewählte Produkte speziell für das Schulcatering an - und möchte damit Mensaverantwortliche, gleich ob Schulträger, Mensaverein oder Schulcaterer, in ihrem Verpflegungsauftrag unterstützen. Fünf Transgourmet-Produkte wurden getestet und mit dem whatsEAT-Gütesiegel für gute Schul-Catering-Produkte ausgezeichnet: Bami Goreng, Bulgur- Gemüsepfanne, Eierpfannkuchen mit Quark und Rosinen, eine Vanillesauce sowie Obstsalat. Die Urkunden nahm Sebastian Fosshag, Produktmanager bei Transgourmet, im Rahmen einer feierlichen Übergabe entgegen. Zwei weitere Transgourmet-Vertriebsartikel erhielten ebenfalls das whatsEAT-Siegel. Überreicht wurden die Zertifikate von Prof. Dr. Stephanie Hagspihl vom Wissenschaftlichen Zentrum für Catering, Management und Kulinaristik (ZCMK) der Hochschule Fulda, die bestätigt: "Die getesteten Produkte von Transgourmet entsprechen einem sehr hohen Qualitätsstandard und erfüllen alle Kriterien. Beim Akzeptanztest fanden die Schüler die Mahlzeiten auch optisch sehr ansprechend". Bereits im letzten Jahr hatte Transgourmet das whatsEAT-Siegel für drei seiner Produkte erhalten.



whatsEAT - das erste Markenzeichen für gute Schul-Catering-Produkte



Beim Thema Ernährung gehören Schulkinder zu den sensiblen Gruppen, entsprechend streng sind die Zertifizierungskriterien von whatsEAT. Das Siegel steht für eine hohe Ernährungsqualität, auch wenn in den Schulen keine Möglichkeit besteht, vor Ort frisch zu kochen. "Wenn in der Schulverpflegung Convenience- Produkte genutzt werden, sollten sie qualitativ sehr hochwertig sein und den Schülern schmecken", erklärt Prof. Dr. Hagspihl vom ZCMK und fügt hinzu: "Wir sind noch ganz am Anfang. Langfristig möchten wir erreichen, dass wir mit whatsEAT-zertifizierten Produkten einen sechswöchigen Speiseplan in der Schule abdecken können".



Vom ZCMK der Hochschule Fulda entwickelt, basiert das Verfahren des Siegels auf den Erkenntnissen mehrjähriger Forschungsarbeit zur Schulverpflegung und in Zusammenarbeit mit Transgourmet. In einem dreistufigen Bewertungsverfahren werden die Produkte neben dem Testessen mit Schülern (Bewertungsstufe 3) nach wichtigen Kriterien geprüft - darunter die Genuss- und Ernährungsqualität, kritische Lebensmittel- Zusatzstoffe, Kennzeichnungen, Handling, Portionsgrößen, Temperatur- und Garpunktprüfung sowie Hygiene und Haltbarkeit. Bei der Siegelvergabe spielt das Urteil der Zielgruppe die entscheidende Rolle. Im Rahmen eines Testessens mit ca. 100 Schülern und Schülerinnen im Alter von 9 bis 17 Jahren fließt ihr Urteil mit 50 von 100 Punkten in die Gesamtbewertung ein. So stehen Produkte mit einem whatsEAT-Siegel vor allem für die Wahl und den Geschmack der Schüler und Schülerinnen, was wiederum Vertrauen bei Lehrkräften und Eltern schafft.



Mit take54you für eine optimale Schülerverpflegung



Wie können Mensaabläufe optimiert werden? Wie gestalte ich den Speiseplan gesund und lecker, ohne die wirtschaftliche Rentabilität aus den Augen zu verlieren? Das sind Fragen, mit denen sich Mensabetreiber heute mehr denn je auseinandersetzen müssen. Altersgerechte und ausgewogene Lebensmittel sind zwar das zentrale Element, machen aber ein gelungenes Konzept in der Schulverpflegung allein nicht aus. Mit take54you bietet Transgourmet Verantwortlichen im Bereich Schulverpflegung ein ganzheitliches Konzept, das sowohl Nahrungsmittel als auch Mensamanagement und Ernährungsbildung berücksichtigt. Den Start bildet die Objekt- und Küchenanalyse, auf der das Mensakonzept aufgebaut oder aber durch verschiedene Dienstleistungen nach Bausteinsystem optimiert wird. Raimund Klug, Fachbereichsleitung Beratung und Konzept und Ansprechpartner im Bereich Kinder- und Schülerversorgung bei Transgourmet bestätigt: "Wir bieten kein pauschales Konzept an, denn jede Schule is(s)t anders. Und je nach der individuellen Situation der Schule erarbeiten wir gemeinsam mit allen Beteiligten ein maßgeschneidertes Lösungspaket. Nur so lässt sich ein Schulverpflegungskonzept im Sinne aller erfolgreich und nachhaltig umsetzen". Die Transgourmet- Fachberater für Kinder- und Schülerverpflegung arbeiten eng mit den Mensaverantwortlichen zusammen und stehen ihnen von der ersten Kalkulation bis zur nachhaltigen Umsetzung zur Seite.



Kontext Transgourmet



Als führender Multi-Channel-Anbieter ist Transgourmet Central & Eastern Europe Liefer- und Abholspezialist für gastronomische Profiküchen. Unter dieser Dachmarke sind die Spezialisten "Transgourmet" für die Zustellung, "SELGROS" für die Abholung sowie "Transgourmet Cash & Carry" als ein regionales Zustellformat mit Abholung vertreten.



Unter http://www.transgourmet.de/web/service/beratung-konzept/leistungen.xhtml finden sich weitere Informationen rund um den Service und die Leistungen von Transgourmet.

