OHDE-Gründer Hamid Djadda löst Versprechen ein und überreicht ersten Spendenscheck zum Start des Coaching- Programms an der Neuköllner Kepler-Schule

Feines Marzipan aus Neukölln verkaufen und so Gutes tun – das ist die Mission von OHDE Berlin. Ein Teil des Unternehmensgewinns geht in die Bildung im Bezirk. Am heutigen Vormittag (2.7.2018) wurde der erste Scheck im Beisein des Neuköllner Bezirksbürgermeisters Martin Hikel an die Neuköllner Bürgerstiftung „Neukölln +“ übergeben. Dem Start des Coaching-Programms zur Erhöhung der Schulabschlussquote steht nun nichts mehr im Wege.



„Wir freuen uns sehr, dass unseren Schülern durch das Coaching-Programm ab dem nächsten Schuljahr etwas unter die Arme gegriffen wird“, sagt Moritz Dreher, der Schulleiter der Kepler-Schule. Auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel zeigte sich zufrieden: „Es ist toll, dass ein Neuköllner Premiumprodukt jetzt dafür sorgt, dass die Anzahl der Schulabschlüsse im Bezirk steigen wird.“



Die ersten 5 000 Euro wurden heute an die Neuköllner Bürgerstiftung übergeben, ein Großteil davon durch den Verkauf von 11 240 Rixdorfer Glückswürfeln generiert. Zusätzlich zum Anteil am Unternehmensgewinn gehen 30 Cent pro verkauftem Glückswürfel an die Stiftung. „Ein junges Unternehmen braucht ja erstmal zwei bis drei Jahre, eh überhaupt Gewinn gemacht wird. Wir wollten aber, dass es schnell losgeht mit dem Coaching, darum die zusätzlichen 30 Cent pro Würfel“, erklärt Hamid Djadda auf dem Sommerfest der Kepler-Schule.



Um einen erfolgreichen Start des Coaching-Programms zu gewährleisten, wurden von OHDE Berlin und Hamid Djadda persönlich insgesamt 40 000 Euro für das erste Jahr fest zugesagt. Die Arbeit der Coaches beginnt direkt nach den Sommerferien. Auch die in Gründung befindliche OHDE-Stiftung wird unter der Leitung von Yigit Muk, ehemaliges Neuköllner Gangmitglied, das 2012 Deutschlands bestes Abitur machte, das Coaching-Programm unterstützen.









